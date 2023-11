Ukraine - Italie : la Nazionale pourrait louper l'Euro 2024 ! Heure, chaîne TV, les infos du match

A égalité de points, l'Italie et l'Ukraine se disputent un ticket pour l'Euro 2024. Sacrée en 2021, la Squadra Azzurra ne doit surtout pas perdre pour défendre son titre en Allemagne.

La frappe de 20 mètres croisées de Trajkovski hante encore les rêves du football italien. Personne de l'autre côté des Alpes n'a oublié ce moment, au bout du temps additionnel qui envoya la Squadra Azzurra à ses regrets, et la priva de la Coupe du monde au Qatar. Surtout pas un an et demi plus tard alors que l'Italie se retrouve à nouveau au bord du précipice. Pas question de barrages en terres hostiles, mais un dernier match des éliminatoires sur terrain neutre face à l'Ukraine. " C'est l'un de ces jours qui peuvent devenir votre plus grande réussite, votre plus grand regret ou remords (…) Beaucoup veulent nous faire peur en nous rappelant l'importance et l'objectif du match, mais la motivation va au-delà de la peur", a tenté de rassurer Luciano Spalletti.

Jamais deux échecs de suite

Une motivation décuplée par la volonté de rappeler que l'Italie est une nation majeure du football, qui n'a jamais raté deux grandes compétitions de suite. Comme un symbole, vendredi, les Azzurri ont croqué l'ancien bourreau macédonien à Rome (5-2). Un succès éminemment précieux mais en trompe l'œil tant Chiesa et ses partenaires ont joué à se faire peur, voyant leurs adversaires revenir à 3-2 alors qu'ils menaient 3-0.

Un trou d'air au retour des vestiaires qu'ils ne pourront se permettre à Leverkusen face à l'Ukraine. En effet, la sélection slave possède plus de qualités que les Macédoniens et ne se fera pas prier pour sanctionner les errements italiens. "Ils disposent d'un ensemble d'attaquants forts et puissants et de joueurs qui sont en bonne forme au niveau du club. Leur capacité en contre-attaque pourrait également nous poser des problèmes", a bien analysé Spalletti. Loin de dévoiler son plan, le sélectionneur transalpin a volontairement laissé planer le doute notamment sur son animation offensive et son hésitation affichée entre Raspadori et Scamacca en pointe. Une chose est certaine, il a préparé ses hommes à différents scénarios. En position de force puisqu'un nul suffit aux siens pour composter leur billet pour l'Allemagne, l'ancien coach de Naples sait que l'Ukraine va devoir se découvrir à un moment ou un autre et compte là-dessus pour la piéger.

L'Ukraine doit gagner

Si l'Italie assure ne pas craindre la rencontre, l'Ukraine, elle, n'a rien à perdre. Battue à San Siro (1-2), la sélection de Serhiy Rebrov n'a pas le choix, le chemin conduisant à l'Euro ne passera que par une victoire. Une gageure quand on sait qu'elle n'a jamais réussi à vaincre la Squadra Azzurra. Pour autant, rien ne semble entamer le moral ukrainien. "Nous voulons donner des émotions positives à notre peuple, sachant que l'équipe nationale peut à sa manière soutenir nos soldats. Nous n'avons guère besoin de motivation supplémentaire pour un match comme celui-ci", a balayé le sélectionneur ukrainien.

Ce dernier est convaincu que le match du jour sera "différent" de celui de septembre dernier avec un stade acquis à la cause de ses joueurs. Plus encore que ce soutien populaire, la sélection ukrainienne sera animée par la volonté de rendre fier tout un pays et de lui offrir un rayon de soleil dans un quotidien meurtri par la guerre.

À quelle heure aura lieu le match Ukraine - Italie ?

Le dernier match du Groupe C comptant pour les éliminatoires de l'Euro 2024 entre l'Ukraine et l'Italie aura lieu à partir de 20h45, du côté de la BayArena, à Leverkusen. Comme tous les matchs à domicile des Ukrainiens depuis le début de la phase de qualification, celui-ci est délocalisé en raison de la guerre opposant l'Ukraine à la Russie.

La rencontre entre l'Ukraine et l'Italie sera retransmise en direct et en clair sur La chaîne L'Equipe.

La rencontre entre l'Ukraine de Serhiy Rebrov et l'Italie de Luciano Spalletti sera accessible en streaming sur la plateforme L'Equipe Live et sur le site internet lequipe.fr.

Ukraine : Trubin – Karavaev, Zabarnyi, Matvienko, Mykolenko -Sydorchuk, Zinchenko, Konoplya, Sudakov, Mudryk – Dovbyk.

Italie : Donnarumma – Di Lorenzi, Gatti, Acerbi, Dimarco – Jorginho, Barella, Frattesi – Berardi, Chiesa, Raspadori.