Real Madrid - Naples : les Madrilènes arrachent la victoire dans les dernières minutes face aux Azzurri !

Ce choc du Groupe C aura tourné à l'avantage du Real Madrid qui s'est imposé ce soir (4-2) au Stade Santiago Bernabeu contre Naples. Avec cette victoire, les Merengue valident la première place de la poule alors que Victor Osimhen et ses coéquipiers devront disputer une "finale" contre Braga pour voir les huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

En direct

23:30 - Fin du live ! Merci à tous d'avoir suivi le live de Real Madrid - Naples. On se retrouve dès demain sur L'Internaute.com pour la suite des compétitions européennes et un alléchant OM - Ajax au Stade Vélodrome.

23:25 - Le résumé du match Quel match ce soir à Bernabeu ! Si les Azzurri étaient venus pour valider la qualification pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions, les joueurs de Walter Mazzarri avaient besoin d'une victoire. En marquant dès la 9e minute de jeu par l'intermédiaire de Giovanni Simeone, les Napolitains ont pris le meilleur départ possible. Mais c'était sans compter sur la pépite Rodrygo pour égaliser deux minutes plus tard et remettre les deux équipes à égalité. Homme fort du Real Madrid depuis le début de saison, Jude Bellignham a donné l'avantage aux Merengue d'une sublime tête après un centre caviar de David Alaba. En menant à la pause, les joueurs de Carlo Ancelotti ont fait le plus dur pour valider la première place du groupe C. Mais Frank Zambo Anguissa n'avait pas dit son dernier mot et le Camerounais a égalisé en deux temps d'une reprise de volée à bout pourtant au retour des vestiaires. Le score de la rencontre aurait pu être scellé beaucoup plus rapidement après l'entrée en jeu de Joselu mais l'attaquant espagnol a manqué de nombreuses occasions. Le jeune Nico Paz a finalement libéré les Merengue et le Santiago Bernabeu d'une frappe du gauche après une faute de main à la 84e minute de jeu avant que Joselu ne parachève la marque à la 94e minute. Avec ce succès, le Real Madrid termine premier de la poule alors que Naples devra obtenir au moins un point lors du match contre Braga le 12 décembre prochain.

23:20 - Une "finale" contre Braga Défait à Madrid ce soir, Naples disputera une finale contre Braga le 12 décembre prochain en Ligue des Champions. Les Azzurri n'ont besoin que d'un match nul pour rejoindre les quarts de finale de C1.

23:15 - La première place validée, le point sur le groupe C Le Real Madrid avait besoin d'un point minimum pour valider la première place de la poule C de Ligue des Champions. En s'imposant ce soir contre Naples, les Madrilènes finissent donc en tête du groupe. Voici le classement de la poule C : Real Madrid : 15 points

Naples : 7 points

Braga : 4 points

Union Berlin : 2 points

23:10 - Nico Paz derrière Messi Troisième buteur du Real Madrid ce soir, Nico Paz (19 ans et 82 jours) est le deuxième plus jeune joueur argentin à inscrire un but en Ligue des Champions, juste derrière un certain Lionel Messi (18 ans et 131 jours). C'était en novembre 2005 contre Panathinaïkos.

23:05 - Soir de premières à Madrid ! Alors qu'il y avait 2-2 jusqu'à la 84e minute de jeu, Nico Paz a donné l'avantage aux Madrilènes avant que Joselu ne parachève le score. Les deux joueurs ont inscrit leur premier but en Ligue des Champions.

23:00 - C'est terminé à Bernabeu ! C'est terminé à Santiago Bernabeu où le Real Madrid s'impose 4-2 contre Naples lors de la 5e journée de la Ligue des Champions. Rodrygo, Jude Bellingham, Nico Paz et Joselu ont inscrit les buts madrilènes alors que Giovanni Simeone et Frank Zambo Anguissa sont les buteurs napolitains.

22:57 - Le cadeau à Joselu ! En grande difficulté depuis son entrée en jeu, Joselu marque enfin ! Après une remontée de balle initiée par Jude Bellingham, l'Anglais lance Nacho qui lui remet. Dans la surface, le milieu centre de l'extérieur du pied gauche au second poteau pour Joselu qui reprend à bout portant et marque le but du 4-2. Premier but en Ligue des Champions pour l'Espagnol.

22:54 - Pas le bon soir pour Joselu ! Nouvelle occasion manquée pour Joselu ! Après une échappée sur l'aile droite, Dani Carvajal centre en retrait pour l'attaquant madrilène qui reprend mais ça s'envole dans les tribunes.

22:52 - Six minutes de temps additionnel Six minutes de jeu ont été ajoutées au temps réglementaire du second acte.

22:52 - La simulation de Cajuste Trouvé dans la surface par Zambo Anguissa, Jens Cajuste tente le grand pont sur Carvajal et tombe mais il écope d'un carton jaune pour simulation.

22:50 - Nouveaux changements Nacho et Lucas remplacent Ferland Mendy et Rodrygo du côté du Real alors que Zanoli et Raspadori sont entrés à la place de Juan Jesus et Lobotka pour Naples.

22:47 - Nico Paz pour le 3-2 ! Nico Paz récompense les efforts madrilènes depuis une quinzaine de minutes. À vingt-cinq mètres, le milieu argentin déclenche une frappe du pied gauche qui rebondit quelques mètres devant Alex Meret qui touche le ballon et commet une faute de main. 3-2 pour le Real Madrid à la 84e minute de jeu.

22:43 - Lobotka à l'affut Après un centre dans la surface de Valverde, Lobotka repousse le ballon.

22:41 - Encore une occasion manquée ! Sur une passe à montrer dans toutes les écoles de football de Dani Carvajal pour Jude Bellingham, l'Anglais contrôle du gauche avant de rendre du pied droit dans la foulée mais Meret repousse d'une claquette. Le ballon revient au point de penalty sur Joselu qui reprend de la tête mais ce n'est pas cadré. L'attaquant espagnol manque d'efficacité depuis son entrée en jeu.

22:40 - Joselu, encore lui ! Après un festival de Rodrygo sur l'aile droite, le Brésilien centre en bout de course et Meret dévie de la main. Au deuxième poteau, Joselu reprend d'une nouvelle bicyclette mais ça passe à quelques centimètres de la barre napolitaine.

22:39 - La triple occasion pour le Real ! Sur un corner venant de la droite, Federico Valverde récupère le ballon au second poteau et sert Jude Bellingham qui centre pour Rüdiger mais la tête de l'Allemand est arrêté sur sa ligne par Meret. Le ballon revient sur Joselu et Alaba mais les deux tentatives de bicyclette sont manquées.

22:37 - Pas de penalty pour le Real Sur le côté gauche, Rodrygo fixe Politano avant de servir subtilement dans la surface Ferland Mendy. Le latéral gauche contrôle le ballon et crochète Giovanni Di Lorenzo avant de s'écrouler mais François Letexier ne siffle pas penalty.

22:36 - Bellingham furieux Après une récupération dans les pieds de Lobokta devant la surface napolitaine, Jude Bellingham feinte le centre et crochète du gauche avant de finalement centrer devant le but mais Joselu était trop loin pour reprendre et l'Anglais lui fait comprendre.

22:34 - Joselu sanctionné Pressé et poussé par Juan Jesus à la réception d'une passe, Joselu s'écroule au sol et tente de passer le ballon mais François Letexier siffle un jeu au sol et donne le ballon à Naples.

22:32 - C'est écrasé par Valverde Face à trois napolitains au coeur du jeu, Federico Valverde transperce le bloc et arrive aux abords de la surface de réparation avant de tenter sa chance mais c'est complètement écrasé par l'Uruguayen.

22:30 - C'est refusé pour Osimhen ! Après une belle percée de Matteo Politano qui s'est défait de Toni Kroos, l'ailier sert Victor Osimhen dans la surface qui croise sa frappe et marque le troisième but napolitain. Mais c'est finalement refusé pour une position de hors-jeu.

22:27 - Nouveaux changements Piotr Zieliński ne se remet pas du coup reçu et le Polonais est remplacé par Eljif Elmas. Côté madrilène, Carlo Ancelotti décide de faire sortir Brahim Diaz pour faire entrer Nico Paz.

22:26 - Zielinski au sol Après un dégagement de Antonio Rüdiger, le défenseur laisse trainer son pied et touche le genou de Piotr Zielinski qui reste de longues minutes au sol. Le Polonais est soigné.