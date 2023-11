Arsenal - Lens : les Sang et Or éliminés si...

Défait à Eindhoven, Lens espère se relancer en rééditant le coup de Bollaert mais ne part pas favori alors qu'il se déplace cette fois à l'Emirates Stadium pour y défier un Arsenal revanchard.

Le décor a changé, les hommes aussi mais les regards, eux, demeurent invariables, cette petite étincelle brillant fort dans les yeux de chacun. Il y a 25 ans, le groupe lensois emmené par Tony Vairelles, héros malheureux de ce soir de 1998, s'émerveillait à la découverte de Wembley à la veille d'y réalisé un exploit en dominant l'Arsenal d'Arsène Wenger et Ray Parlour, par la magie d'un but de Michaël Debève (1-0). Un quart de siècle plus tard, Elye Wahi, Brice Samba et leurs coéquipiers ne se sont pas privés d'admirer l'impressionnant Emirates Stadium, écrin futuriste aux relents de passé pour avoir conservé l'historique horloge d'Highbury. Quelques instants pour prendre la mesure du lieu et de l'enjeu car Lens ne vient pas faire du tourisme à Londres mais pour entretenir son rêve européen.

Arsenal en leader

Un rêve qui sera mis à rude épreuve par des Gunners qui ont mis de côté les turbulences de début novembre, nées de deux défaites consécutives et espacées de trois jours, pour prendre les commandes de la Premier League le week-end dernier, profitant du faux pas de Manchester City. Une nouvelle position qui renforce la conviction d'Arteta et de ses hommes quant à la direction suivie cette saison et les pousse à l'excellence. En tête du Groupe B, les Londoniens attendent bien le rester et si possible entériner cet état de fait dès ce soir. "Nous voulons être premiers du groupe et nous avons l'opportunité demain (aujourd'hui), contre une équipe qui pose des problèmes, et qui nous en a déjà posé à l'aller", a indiqué le technicien espagnol, qui s'attend à "un match vraiment difficile".

Ce dernier n'a pas oublié cette soirée de début octobre dans un stade Bollaert en ébullition où son équipe avait bien entamé la rencontre avant de se faire retourner par la furia lensoise, d'y perdre Saka puis le match. Les semaines ont donc passé et le prodige anglais d'Arsenal sera bien présent au coup d'envoi, avec le statut de menace principale pour les Lensois, qui devront aussi se méfier du repositionnement d'Havertz au milieu de terrain.

"Si on veut être au rendez-vous…"

"On sait que l'adversaire est plus fort que nous, mais ce n'est pas parce qu'il est plus fort que nous qu'on n'est pas en mesure de lui poser des problèmes et de faire un résultat. Il faut hausser le niveau sur tous les aspects du jeu, pour se mettre au moins au niveau d'Arsenal, même s'il y a certains aspects sur lesquels on ne pourra pas", admet Franck Haise. Lucide, le technicien artésien connaît parfaitement l'adversaire et n'entend pas le défier sur un terrain où il sera désavantagé. Aussi, il va se concentrer sur ce qui a réussi à Lens. Une force collective ravivée depuis plusieurs semaines, après une entame de saison délicate, et traduite par cinq matchs de suite sans encaisser de buts en Ligue 1.

Cette solidité défensive appartient à l'ADN de ce groupe, incarné par la vaillance du capitaine Brice Samba et du trio Gradit-Danso-Medina. Un fois de plus le quatuor aura fort à faire mais n'affiche aucune crainte sinon de l'excitation. "Si on veut être au rendez-vous, on doit l'être avec nos principes, nos arguments, nos forces. À l'aller, on n'a pas complément maîtrisé, et logiquement parce que c'est Arsenal. On a posé des problèmes par notre animation défensive, par certaines situations offensives. Si on ne maîtrise pas tout demain et que ça y ressemble à la fin, je suis preneur", a rappelé Haise, conscient que l'exploit viendra de derrière.

Une approche prudente certes mais pas dénuée d'ambition. Lens sait qu'il fait face à plus fort que lui, comme depuis le début de sa campagne européenne, et fait front avec ses armes. Ce sera encore le cas dans cet Emirates que tous ont admiré. "C'est beau, mais on sait pourquoi on vient", referme immédiatement Massadio Haïdara, pressenti pour occuper le couloir gauche en qualité de piston. Une manière de faire comprendre que malgré les étoiles dans les yeux, les Artésiens sont à Londres pour donner tout ce qu'ils ont, quitte à y laisser leur sang. A eux de transformer cette soirée en or, comme en 1998.

Lens éliminé de la C1 ce mercredi soir si...

il perd contre Arsenal et le PSV s'impose contre le Séville FC.

Lens sûr d'être européen si...

il obtient un meilleur résultat à Arsenal que le Séville FC contre le PSV.

Le match de la 5ème journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, dans le Groupe B, entre Arsenal et le RC Lens aura lieu à partir de 21h, du côté de l'Emirates Stadium, à Londres.

Le match de la 5ème journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, dans le Groupe B, entre Arsenal et le RC Lens sera retransmis en direct sur Canal+ et RMC Sport 1.

La rencontre entre l'Arsenal de Mikel Arteta et le RC Lens de Franck Haise sera accessible en streaming sur la plateforme CanalPlay et RMC/BFM Play.

Arsenal : Raya – White, Saliba, Gabriel, Zinchenko – Rice, Odegaard (cap.), Havertz – Saka, Martinelli, Jesus.

RC Lens : Samba (cap.) – Gradit, Danso, Medina – Frankowski, Abdul Samed, Mendy, Haïdara – Sotoca, Fulgini, Wahi.