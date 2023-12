Un mort en marge de Nantes-Nice : ce que l'on sait sur le nouveau drame en Ligue 1

Un supporter nantais est mort suite à une altercation avant le match de football Nantes-Nice, dans la soirée de samedi 2 décembre.

En amont du match de Ligue 1 qui opposait Nantes à Nice, dans la soirée de samedi 2 décembre, un supporter nantais est mort lors d'une altercation. Sur le chemin du stade de La Beaujoire de Nantes, "peu avant 20 heures, plusieurs véhicules VTC transportant des supporteurs niçois ont été pris à partie par des supporteurs du FC Nantes", explique Renaud Gaudeul, procureur de la République de Nantes. Dans ce contexte et dans des "circonstances qui restent à déterminer", l'homme de 31 ans "s'est effondré" et "est décédé sur place", indique le procureur.

La piste d'une attaque à l'aide d'un couteau semble être privilégiée pour le moment. "Les toutes premières investigations médico-légales montrent que la victime présente une blessure dans le dos, pouvant correspondre à une arme blanche", précise le procureur de la République de Nantes. Une source proche du dossier affirme aussi que la victime a reçu un coup de couteau. Elle précise qu'il a sûrement été donné par l'un des chauffeurs de VTC. L'homme à l'origine du coup se serait rendu dans un commissariat dans la soirée, selon Ouest-France.

"Une grande douleur"

Dans la nuit de samedi à dimanche, le FC Nantes a exprimé sa "douleur" et présenté "ses plus sincères condoléances" aux proches de la victime, dans un communiqué. "Une grande douleur" partagée par la ministre des sports, Amélie Oudéa-Castéra. Une enquête pour "homicide volontaire" a été ouverte par le parquet et a été confiée à la direction territoriale de la police judiciaire et à la sûreté départementale de Loire-Atlantique. Le procureur précisait, samedi, que "de nombreuses auditions de témoins sont en cours et vont se poursuivre dans la nuit".