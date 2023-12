Ligue 1 : Gennaro Gattuso a-t-il trouvé la bonne formule ?

Après la victoire probante contre l'OL mercredi (3-0), dans un nouveau système, l'OM de Gattuso semble avoir enfin trouvé la recette du succès. Confirmation à Lorient ?

Gennaro Gattuso a-t-il trouvé la formule magique ? Contre Lyon mercredi (3-0), le technicien italien vient d'offrir, pour la première fois de la saison, un deuxième succès de rang à l'Olympique de Marseille en championnat. Surtout, ses joueurs ont livré une prestation aboutie de bout en bout, faisant preuve d'une maîtrise qu'on ne leur connaissait plus. Un match référence qui coïncide avec un changement de système, un passage en 3-5-2 inédit cette saison, et qui avait fait la réussite de l'OM d'Igor Tudor lors de l'exercice précédent. A Lorient dimanche soir (21h00), les Marseillais auront l'opportunité de montrer que l'étincelle entrevue mercredi peut allumer plus qu'un feu de paille.

Exploiter les faiblesses adverses, et s'appuyer sur ses qualités

Contre une équipe lyonnaise certes faible, mais similaire à celle qui avait accroché Lens à Bollaert le week-end dernier (3-2), l'OM a sans doute réalisé son meilleur match de la saison. Et ce dimanche à Lorient, il faudra prouver que cette performance n'était pas une exception, contre un adversaire plus solide. Car les Merlus, même en mauvaise forme et sevrés de victoire depuis le 22 octobre (2-1 contre Rennes), seront certainement plus vaillants qu'un Lyon malade. La faiblesse de la charnière rhodanienne, une association O'Brien-Lovren qui combine maladresse et lenteur, a aidé l'attaque marseillaise à briller. Le très fiable Montassar Talbi, qu'il soit associé à Julien Laporte ou à Isaak Touré, ne laissera pas autant de latitude aux offensifs phocéens.

Reste que le 3-5-2 aligné par Gennaro Gattuso a mis en exergue les qualités et gommé les défauts de la plupart des joueurs marseillais. Ils ont montré une agressivité exemplaire au pressing, prérequis à une grande solidité défensive et aux projections tranchantes qui ont déchiré la défense lyonnaise. Aubameyang, associé en attaque à Vitinha, a bénéficié d'une plus grande liberté pour dézoner et faire sortir les défenseurs adverses. Le Portugais, de son côté, a pu faire parler ses qualités physiques. L'entraîneur italien le disait lui-même après la rencontre : "Vitinha a apporté beaucoup de choses sur le plan physique, il attaque la profondeur. Ça permet à Aubam' de se balader sur le côté. Ça nous a permis de varier un peu, c'est difficile pour la défense adverse de les suivre. Un va chercher le ballon, l'autre plonge derrière : ça nous a beaucoup aidés."

Un effectif construit pour la défense à trois ?

De la même manière, Harit a apporté une créativité bienvenue dans l'entrejeu, tandis que Renan Lodi a livré l'un des ses meilleurs matchs sous le maillot olympien, montrant qu'il était plus à l'aise dans ce rôle de piston. Murillo a aussi donné satisfaction dans le couloir droit. Et l'apport de Balerdi balle au pied, à gauche de la défense à trois, a été précieux : l'Argentin est celui qui a le plus fait progresser le ballon par la passe (373 mètres gagnés) et en conduite de balle (145 mètres gagnés). Ses sautes de concentration pourront plus facilement être compensées par Gigot et Mbemba, toujours aussi costauds, dans ce système. Ismaïla Sarr pourrait s'intégrer en représentant un "super-sub" intéressant dans le rôle de Vitinha, Iliman Ndiaye également pour suppléer Amine Harit dans l'entrejeu, tandis que Kondogbia et Rongier trouveront à coup sûr leurs repères dans ce système à leur retour de blessure.

Pourtant, il n'est pas certain que Gennaro Gattuso reconduise ce 3-5-2 à Lorient. Il s'agissait en effet d'un choix contextuel, par un entraîneur qui aime s'adapter au schéma adverse, comme il l'explique lui-même : "On a étudié Lyon, et sans Rongier et Kondogbia, il fallait mettre à part mon credo footballistique (jouer à 4 défenseurs, ndlr). On a décidé de jouer à trois centraux, dont un agressif pour construire derrière, utiliser la largeur, et cette situation de surnombre. Je remercie les joueurs, ils n'étaient pas convaincus à 100%. On a fait un bon match". Espérons que cette performance ait convaincu le staff et les joueurs marseillais de tester à nouveau ce système, car il avait fait la réussite de l'OM la saison passée et pourrait bien être la clé pour relancer un exercice 2023-2024 pas vraiment bien embarqué. Le mercato hivernal arrivera aussi à point nommé pour étoffer un effectif qui manque cruellement de profondeur, au niveau des latéraux et de la charnière en particulier.