Calendrier CAN 2024 : le programme complet des 1/4 de finale

Découvrez le calendrier jour par jour de la Coupe d'Afrique des Nations.

La 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, initialement prévue à l'été 2023, se dispute finalement en ce début d'année 2024, après avoir été reportée en raison des conditions climatiques en Côte d'Ivoire. Les Eléphants, proches de l'éliminations, sont finalement qualifiés pour les quarts de finale. La Côte d'Ivoire a remporté la CAN deux fois, en 1992 et en 2015, et l'a organisée pour la dernière fois en 1984.

Une nouvelle fois, cette CAN n'a pas permis au tenant du titre (le Sénégal) de défendre ses chances jusqu'au bout. Il faut remonter à l'édition 2010 pour trouver trace d'un champion d'Afrique ayant réussi à se qualifier pour les quarts de finale de la compétition, l'Egypte à l'époque.

Le calendrier complet de la CAN 2024

Quarts de finale :

Vendredi 2 février à 18h : Nigéria - Angola

Vendredi 2 février à 21h : RD Congo - Guinée

Samedi 3 février à 18h : Mali - Côte d'Ivoire

Samedi 3 février à 21h : Cap Vert - Afrique du Sud

Demi-finales :

Le mercredi 7 février 2024.

Finale :

Le dimanche 11 février 2024.