Lens - Séville : les Sang et Or qualifiés pour l'Europa League, le résumé du match

Merci à toutes et à tous de nous avoir accompagné pour suivre la qualification de Lens en barrages d'Europa League. Rendez-vous demain pour la rencontre décisive du PSG sur la pelouse de Dortmund et à bientôt pour d'autres compétitions sur internaute.com.

21:25 - Lens au bout de lui-même, le résumé du match

L'Europe est une maîtresse qui vous fait souffrir mais offre des émotions incomparables. Pour continuer à la fréquenter, Lens aura dû puiser au bout de lui-même, à l'image de Gradit sorti dans le temps additionnel soutenu par des membres du staff médical après avoir tout donner, tacler pour boucher les trous et mit sa tête là où d'autres n'auraient pas mis leurs pieds. Un sens du sacrifice et une pugnacité récompensés quand Sotoca, autre symbole lensois, est venu chiper le ballon dans les pieds de Pedrosa près de la ligne médiane à droite avant d'adresser une ouverture parfaite à ras de terre pour Fulgini. Résistant à Guledj, il piquait sa frappe du gauche pour la loger dans le petit filet opposé. Après cinq minutes d'arrêt de jeu sur les sept accordées, Bollaert et le public lensois hurlaient leur délivrance. Cette fois, les Artésiens ne pourraient plus être renversés et valideraient bien quelques instants plus tard le billet pour l'Europa League. Une qualification qui a tenu à un rien.

Car Lens a livré un match paradoxal et aurait d'abord mérité de perdre. Face à l'enjeu, les hommes de Franck Haise furent en effet méconnaissables durant le premier acte. Tétanisés, incapables de tenir le ballon et constant en retard, ils se replièrent dans leurs 30 derniers mètres, subissant le rythme sévillan. Leur mérite fut d'atteindre la pause sans encaisser l'ouverture du score, leur pêché mignon en Ligue des Champions cette saison. Pour cela, il fallut la détente de Samba pour venir écarter d'une main ferme la volée de Rakitic qui retombait sous la barre du portier lensois, puis un peu de réussite quand après une relance caviardée, Pedrosa dévia un centre du Croate sur la transversale nordiste.

On jouait depuis à peu près un quart en seconde période et Lens commençait à se ressaisir et affiché un visage plus conforme à ses standards, retrouvant agressivité et envie de presser tout en se projetant. Ce fut d'ailleurs sur un rare ballon récupéré dans le rond central que les Nordistes débloquèrent la situation. Sotoca ratissa dans les pieds de Soumaré puis Medina envoya Wahi en profondeur seul face à Ramos. L'attaquant français s'excentra légèrement pour fixer le vétéran espagnol avant de servir son défenseur qui était venu lui prêter main forte. Touché par Soumaré, lui aussi revenu comme une furie, l'Argentin s'écroula dans la surface. Avec sang-froid, Frankowski prit à contrepied Dmitrovic. Avec un but d'avance, l'horizon lensois se dégagea, une image tant le ciel au-dessus de Bollaert était chargé de pluie.

Toutefois, le répit ne fut que de courte durée, le temps pour En-Nesyri d'obtenir un penalty généreux, jouant bien le coup dans son duel avec Medina, sur un centre de Rakitic. Le Marocain en rajoutait après avoir été légèrement retenu par le bras. Ramos se présenta devant Samba et opta pour un tir puissant et croisé. L'international français plongea du bon côté et détourna la tentative, déclenchant la liesse nordiste. Celle-ci fut douché par l'arbitre vidéo qui ordonna de recommencer le penalty, le portier lensois n'étant pas sur sa ligne au moment de la frappe. Même duel mais issue différente puisque Ramos plaçait une panenka sous la barre, pendant que Samba sautait à sa gauche. S'ouvrirent alors dix minutes de tensions et de frissons où l'ancien taulier du Real Madrid fut proche de faire basculer la soirée mais envoya son puissant tir du gauche loin au-dessus du but lensois.

Une dernière frayeur pour les Artésiens qui à force de volonté, de courage et de résilience soignèrent leur sortie avec ce but libérateur de Fulgini. Jusqu'au bout, même éliminé, ils auront honoré la Ligue des Champions. Au printemps, un nouveau rendez-vous les attend avec l'Europa League. Une nouvelle maîtresse à apprivoiser pour un club qui n'en finit pas de grandir.