DIRECT. Lens - Séville : mission Europa League pour les Sang et Or

11:45 - Une série noire à prolonger

Le RC Lens affronte ce soir une équipe andalouse qui se porte mal. Le FC Séville est 16e de Liga, et n'a plus gagné (hors Coupe du Roi) depuis le 26 septembre (5-1 contre Almeria). Une série noire de 13 matchs sans victoire, que les Sang et Or doivent prolonger pour valider leur billet pour la Ligue Europa. En effet, les Lensois ont trois points d'avance sur leur adversaire du soir, et un match nul suffira à leur bonheur, alors qu'ils sont déjà mathématiquement éliminés de la Ligue des Champions.