Ligue 1 : l'OM en déplacement, le PSG reçoit Metz et un choc pour l'Europe... Le programme complet de la 17e journée

Tous les clubs de Ligue 1 se retrouvent ce mercredi soir pour une dernière journée de Ligue 1 avant la trêve, avec plusieurs belles affiches au programme. Présentation de toutes les rencontres.

Une dernière soirée de football avant Noël. Les dix-huit clubs de Ligue 1 jouent tous ce mercredi à 21h pour le compte de la 17e journée de Ligue 1, la dernière de l'année 2023. Le PSG finira l'année en tête du championnat mais veut encore accroître son avance, tandis que la bataille pour les places européennes semble plus ouverte que jamais.

En haut de l'affiche, cette 17e journée présente un choc alléchant à l'Allianz Riviera de Nice, où les Aiglons accueillent le RC Lens dans une confrontation directe entre candidats à la Ligue des Champions. Les Sang et Or n'ont plus perdu depuis le 16 septembre (0-1 contre Metz) en championnat, et remontent progressivement au classement après un début de saison très poussif. Nice est toujours 2e de Ligue 1 malgré le revers subi au Havre le week-end dernier (3-1), et a l'occasion de repousser Lens à neuf points en cas de victoire ce soir.

Marseille et Monaco en déplacement

En chasse derrière les leaders comme les Lensois, l'Olympique de Marseille se rend sur la pelouse de Montpellier ce mercredi. Au Stade de la Mosson, les Phocéens visent une cinquième victoire de rang en championnat, pour poursuivre leur remontée au classement et se rapprocher du podium, quatre points devant. Montpellier, de son coté, cherche encore de la régularité et espère un nouveau résultat positif après le succès décroché à Metz (0-1).

Sur la troisième marche de ce podium justement, l'AS Monaco se déplace à Toulouse après sa désillusion contre l'OL à domicile (0-1). Le TFC, qui affrontera Benfica en barrage de Ligue Europa, est moins en réussite en championnat, où la victoire les fuit depuis le 1er octobre dernier (3-0 contre Metz). Les Violets pourraient tomber dans la zone rouge en cas de défaite et de résultats défavorables sur les autres pelouses.

Lyon sur sa lancée, Paris pour finir en beauté

Une zone de relégation que veut quitter l'Olympique Lyonnais, qui doit poursuivre sa convalescence contre Nantes. Les Gones ont déjà abandonné la dernière place du championnat en gagnant contre Toulouse (3-0) puis à Monaco (0-1), et peuvent maintenant sortir de la zone rouge avant un mercato hivernal qui arrive à point nommé. Mais les Canaris ne seront pas une proie facile : ils ont cruellement manqué de réussite contre Brest dimanche (0-2), et avaient montré de belles promesses en battant Nice (1-0) puis en accrochant le PSG (défaite 2-1) les semaines précédentes.

De son côté, le Paris Saint-Germain s'offre une dernière réception pour tenter de finir l'année sur une victoire après avoir été accroché à Lille (1-1). Les Parisiens affrontent un FC Metz battu et muet lors de ses trois derniers matchs, qui verrait la zone rouge se rapprocher encore un peu plus en cas de défaite. Paris, qui a cinq points d'avance sur son dauphin niçois, pourrait passer les fêtes avec une petite marge sur ses poursuivants.

Brest et Lille s'accrochent à l'Europe

A Strasbourg, un beau duel entre deux équipes en forme s'annonce, avec le déplacement du LOSC dans la cité alsacienne. Lille a tenu en échec le PSG dimanche soir (1-1), poursuivant une série d'invincibilité de 15 matchs toute compétitions confondues, qui dure depuis le 26 septembre dernier (défaite 1-2 contre Reims). Les Dogues, 4es de Ligue 1, sont en course pour l'Europe et même la Ligue des Champions. Strasbourg, de son côté, s'est donné de l'air dans l'optique du maintien en obtenant deux succès précieux contre Le Havre (2-1) et à Lorient (1-2).

Brest, belle surprise de ce début de saison, reçoit le rival lorientais au Stade Francis-Le Blé. Les Finistériens, 5es de Ligue 1 et comptant quatre victoires sur les cinq derniers matchs, veulent passer les fêtes à une place européenne. En face, Lorient est en panne de confiance dans la zone rouge, aux antipodes de la première partie de saison flamboyante réalisée la saison dernière.

Rennes et Reims à la relance

Le Stade Rennais a une opportunité rêvée de se relancer sur la pelouse de Clermont, lanterne rouge de Ligue 1 qui n'a plus gagné depuis cinq matchs et n'a inscrit que deux buts sur ces rencontres. Les hommes de Julien Stéphan pointent à une décevante 13e place, trois longueurs seulement devant Lyon, 16e et barragiste.

Le Stade de Reims, battu à quatre reprises sur ses cinq dernière rencontres, reçoit Le Havre. La formation de Will Still a été mal payée à Lens samedi malgré un bon match (défaite 2-0). Dans le même temps, Le Havre a réalisé un véritable match référence contre Nice, infligeant aux Aiglons leur seconde défaite de la saison (3-1). Les Normands veulent conserver leur position dans le top 10, à bonne distance de la zone de relégation.