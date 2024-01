Côte d'Ivoire - Guinée-Bissau : heure, chaîne TV, compos... Les infos du match d'ouverture de la CAN 2023

La CAN 2023 démarre officiellement ce samedi 13 janvier avec le match d'ouverture qui oppose la Côte d'Ivoire, équipe hôte, à la Guinée Bissau. Découvrez toutes les informations de la rencontre.

C'est l'évènement en Afrique. La CAN 2023 débute ce samedi et le pays hôte, la Côte d'Ivoire, sera d'ores et déjà attendue au tournant de cette compétition qu'elle accueille pour la deuxième fois de son histoire. Les Éléphants emmenés notamment par l'ancien Parisien Serge Aurier ou encore l'ancien Lensois Seko Fofana ont préparé cet évènement avec un large succès en match amical face au Sierra Leone (5-1). "Un match reste un match. Il n'y a plus de petites équipes. Si on gagne le match par un score fleuve, ça veut dire qu'on a bien fait. Notre principe c'est de bien débuter en respectant notre consigne. Il faut dominer notre sujet et finir nos actions tout en étant bon techniquement", a déclaré le coach des Ivoiriens, Jean-Louis Gasset.

En face, la Guinée-Bissau fait office d'outsider de ce groupe A où l'on retrouvera également le Nigéria et la Guinée équatoriale. Contrairement à leurs adversaires du soir, les Bissao-Guinéens ont subi un lourd revers en préparation avec une défaite 6-2 face au Mali le 6 janvier dernier. Le but du Lyonnais Mama Baldé n'a pas suffit. "Notre objectif, c'est de passer enfin le premier tour. C'est vrai que notre poule est très difficile avec des adversaires tels que la Côte d'Ivoire, le Nigéria et la Guinée Equatoriale mais tout est possible, en football, tout est possible", a déclaré le sélectionneur de l'équipe de Guinée-Bissau Baciro Candé.

A quelle heure débute le match Côte d'Ivoire - Guinée-Bissau ?

Le match entre la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau débutera à 21h ce samedi 13 janvier. Il se déroulera au stade Olympique Alassane Ouattara d'Ebimpé en Côte d'Ivoire.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Côte d'Ivoire - Guinée-Bissau ?

C'est Bein Sports 1 qui diffusera ce match d'ouverture de la CAN 2023 entre la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau. L'arbitre égyptien Amin Omar sera au sifflet.

Quelle diffusion streaming pour le match Côte d'Ivoire - Guinée-Bissau ?

La seule diffusion streaming disponible pour suivre ce Côte d'Ivoire - Guinée-Bissau sera sur MyCanal. Il faut disposer d'un abonnement pour pouvoir regarder le match.

Quelles compositions probables pour Côte d'Ivoire - Guinée-Bissau ?

Jean-Louis Gasset a annoncé deux forfaits de taille pour ce match d'ouverture face à la Guinée-Bissau. En effet, Sébastien Haller et Simon Adingra sont absents. Le XI probable des Éléphants avec de bonnes connaissances de Ligue 1 : Y. Fofana - Konan, N'Dicka, Diomande, Singo - S. Fofana, Kessié, Sangaré - Krasso, Boga, Bamba.

En face, Baciro Candé devrait titulariser le Lyonnais Mama Baldé. Il devrait accompagner Carlos et Sobri Mané en attaque. Le XI probable des Bissao-Guinéens : Djoco - Candé, Djalo, Sangate, Encada - Semedo, Bikel, Gomes - C. Mané, Baldé, S. Mané.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Côte d'Ivoire - Guinée-Bissau ?

Sur les sites de paris sportifs, la Côte d'Ivoire est ultra favori de cet affrontement. Sur Parionssport ils sont à 1,20, le nul est à 5,30 et la victoire de la Guinée-Bissau est à 15. Sur Unibet, les Éléphants sont à 1,19, le nul est à 5,65 et la victoire des Lycaons est à 16,20.