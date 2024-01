Maroc - Tanzanie : heure, chaîne TV, compos... Les infos du match

Le Maroc, demi-finaliste de la dernière Coupe du monde, fait son entrée en lice dans cette CAN 2023 face à la Tanzanie. Découvrez toutes les informations de la rencontre.

Le Maroc entame sa CAN 2023 ce mercredi. Les Lions de l'Atlas sont invaincus depuis le mois de juin 2023 et ont préparé cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations par un succès face au Sierra Leone (3-1). Les Marocains sont la première nation africaine au classement FIFA et espèrent capitaliser sur leur excellente performance lors de la dernière Coupe du monde où ils avaient perdu en demi-finale face à la France (0-2).

En face la Tanzanie n'a pas remporté un match depuis trois rencontres et reste sur un revers en préparation de la compétition face à l'Égypte (0-2). Les Taifa Stars occupent la 121e place au classement FIFA. "Actuellement, c'est le Maroc qui gère le football africain. Ils choisissent aussi leurs arbitres et nous, nous demeurons de simples spectateurs", a déclaré l'entraineur algérien des Tanzaniens Adel Amrouche. Ambiance.

A quelle heure débute le match Maroc - Tanzanie ?

Le match Maroc - Tanzanie débutera à 18h ce mercredi 17 janvier. Il se déroulera au stade Laurent Pokou à San Pedro en Côte d'Ivoire.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Maroc - Tanzanie ?

C'est Bein Sports 1 qui diffusera ce Maroc - Tanzanie. L'arbitre tchadien Al Hadi Allou Mahamat sera au sifflet.

Quelle diffusion streaming pour le match Maroc - Tanzanie ?

Seule la plateforme de Canal+, MyCanal, retransmettra ce Maroc - Tanzanie en streaming. Il faut disposer d'un abonnement pour avoir accès au match.

Quelles compositions probables pour Maroc - Tanzanie ?

Walid Regragui dispose d'un effectif au complet pour cette entrée en lice des Lions de l'Atlas. Le Parisien Achraf Hakimi et le Marseillais Amine Harit devraient être titulaires. Le XI probable des Marocains : Bounou - Mazraoui, Saiss, Aguerd, Hakimi - S. Amrabat - Adli, Harit, El Khannous, Ziyech - En-Nesyri.

En face, le sélectionneur tanzanien Adel Amrouche n'a pas de joueurs absents à déplorer. Le XI probable des Taifa Stars : Kawawa - Miroshi, Hamad, Mwamnyeto, Mwaikenda, Mnoga - Abraham, Bajana, Mkami, M'Mbombwa - Kibu.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Maroc - Tanzanie ?

Les Lions de l'Atlas sont les grands favoris sur les sites de paris sportifs. Ils sont à 1,28 sur Unibet, le nul est à 4,80 et la victoire tanzanienne est à 11. Sur Winamax, les cotes sont identiques hormis la victoire des Marocains qui est à 1,29.