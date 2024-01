DIRECT. Maroc - Tanzanie : suivez le match

Le coup d'envoi de ce Maroc - Tanzanie est donné ! Les Lions de l'Atlas vont devoir assumer leur statut de favori à la victoire finale dans cette CAN 2023 et commencer par un succès face au petit poucet du groupe F, la Tanzanie.

17:50 - Les mots de Regragui avant le match

Le sélectionneur marocain a livré ses derniers mots avant le début de ce Maroc - Tanzanie : "Ce qu'on a fait à la Coupe du monde n'est ni un avantage ni un inconvénient. On commence une nouvelle compétition et on doit l'aborder avec confiance et pas de l'arrogance. L'était d'esprit du groupe est bon."