Egypte - Ghana : les Pharaons ne meurent jamais, le résumé du match

Merci à toutes et à tous de nous avoir accompagné pour suivre cette rencontre entre l'Egypte et le Ghana. La Coupe d'Afrique des Nations continent demain sur linternaute.com avec notamment le choc du groupe C entre le Sénégal et le Cameroun à 18h.

23:30 - Un nul qui n'arrange personne, le résumé du match

C'est une victoire qui lui tendait les bras. Certains auraient pu la qualifier d'heureuse au regard du contenu mais elle aurait eu le mérite de soulager les Black Stars en vue de la suite de la compétition. Titulaire après avoir manqué l'entrée en lice des siens face au Cap-Vert, Kudus s'était montré décisif comme espéré. D'abord en fin de première période quand dans le temps additionnel, il décocha une frappe puissante du gauche qui vint se loger au ras du poteau gauche d'El-Shenawy ; puis à la 70e minute répondant moins de 120 après à l'égalisation pleine d'opportunisme de Marmoush, qui avait profité de la passe en retrait hasardeuse et risquée d'Inaki Williams. Certes, il avait été aidé par la déviation juste devant son gardien d'Abdelmonem mais la star ghanéenne avait fait plus que sa part avec son doublé.

Cela aurait dû suffire mais les Black Stars auront failli individuellement. Et après Inaki Williams, c'est son remplaçant Bukari qui précipitait le retour des Pharaons. Entré à la 72e minute, il ne mit que deux minutes pour se faire subtiliser le ballon sur la droite de sa surface par Trézéguet. Ce dernier débordait alors et donnait dans l'axe où Mohamed vint couper la trajectoire avec justesse pour battre Ofori. En cinq minutes, la rencontre s'était emballée. Cinq minutes débridées loin de la bataille tactique et physique qui avait précédé plus d'une heure durant et ce qui suivit. Les deux équipes avaient tout donné et ne parviendrait pas à se départager.

Une soirée en demi-teinte pour les deux nations. S'ils sont revenus de nulle part et peuvent voir dans ce point une aubaine, les Pharaons, encore admirables de réalisme et de résilience, ont peut-être hypothéqué leur avenir puisque perdu Mohamed Salah. Juste avant la pause, le capitaine égyptien s'est assis sur la pelouse et sans effusion à retirer son bandage au poignet puis son brassard avant de quitter la pelouse, sans que l'on sache vraiment la nature de sa blessure. Plus qu'un joueur, l'Egypte a peut-être perdu son guide, celui vers qui elle se tourne quand tout va mal. Aussi devra-t-elle se réinventer et s'appuyer sur d'autres leaders à l'image de Marmoush, le meilleur côté égyptien ce soir.

De son côté, le Ghana ruminera longtemps ces deux erreurs individuelles qui ont réduit à néant les efforts de tout un collectif. Battu pour son entrée en lice, le quadruple vainqueur de l'épreuve ne décolle pas et se retrouve sous la menace d'une nouvelle élimination précoce à la CAN, comme en 2022. Reste que le retour de Kudus peut lui ouvrir certaines perspectives. Quoiqu'il en soit, ce nul ne fait les affaires de personne, sinon du Cap-Vert qui s'il bat le Mozambique demain, sera assuré de son billet pour les huitièmes de finale.