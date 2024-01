DIRECT. Cap-Vert - Egypte : tenus en échec après une fin de match folle, les Pharaons qualifiés pour les huitièmes !

23:35 - Le résumé du match

L'Egypte n'est pas passée loin de l'élimination ! Après deux matchs nuls en deux rencontres, les Pharaons se sont présentés ce soir contre l'une des belles surprises de la Coupe d'Afrique des Nations, le Cap-Vert, invaincu. Le début de match est à l'avantage des Egyptiens qui se procurent les meilleures occasions grâce à Marmoush et Mostefa Mohamed mais Vozinha garde sa cage. Contre le court du jeu, les Requins Bleus ouvrent le score grâce à Ryan Mendes et Benchimol. L'ancien joueur de Lille sert son attaquant dans la surface qui contrôle du pied droit avant de frapper en pivot du gauche. El-Shenawy ne peut rien faire et concède l'ouverture du score cap-verdienne. Au retour des vestiaires, Rui Vitoria procède à des changements et fait rentrer Trezeguet. Coaching gagnant pour le sélectionneur après l'égalisation de l'ailier à la 50e minute de jeu. Les Pharaons ont poussé jusqu'à la fin de la rencontre pour s'imposer. Dans le temps additionnel, Mostefa Mohamed a libéré l'Egypte d'un sublime lob après un centre de Trezeguet mais c'était sans compter sur Bryan Teixeira. L'attaquant des Requins Bleus a inscrit le but du match nul. Le Cap-Vert reste invaincu et l'Egypte se qualifie pour la suite de la compétition et élimine dans le même temps le Ghana.