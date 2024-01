Afrique du sud - Tunisie : heure, chaîne TV, compos... Les infos du match de la dernière chance pour les Aigles

L'Afrique du sud affronte la Tunisie ce mercredi 24 janvier à l'occasion de la troisième et dernière journée de la phase de poules de la CAN 2023. Les Aigles de Carthage sont au bord de l'élimination et doivent s'imposer.

L'Afrique du sud est sur la bonne voie pour rejoindre les 8es de finale de la CAN 2023. En effet, les Bafana Bafana se sont remis de leur défaite face au Mali en entame de compétition (0-2) en corrigeant la Namibie (4-0) lors de la deuxième journée de la phase de poules. Grâce à ce succès, les sud-Africains occupent la 2e place avant ce dernier match face à la Tunisie. Un nul suffirait aux hommes d'Hugo Broos pour se qualifier. Même une défaite ne les condamneraient peut-être pas en fonction du résultat de la Namibie qui affronte le Mali dans le même temps.

En revanche, pour la Tunisie, la mission est très claire. La victoire est obligatoire pour se qualifier. Les hommes de Jalel Kadri n'ont toujours pas gagné dans cette CAN 2023 et ont concédé un nul face au Mali (1-1) après une défaite surprise face à la Namibie (0-1) en entame de compétition. "Après la défaite face à la Namibie, on joué un meilleur match à tous les niveaux face au Mali et les joueurs ont abordé la rencontre avec plus de rage de vaincre. On a joué le match pour gagner mais on s'est contenté finalement d'un seul point (...) On a encore un match à disputer et j'espère que la victoire arrivera", a déclaré le sélectionneur des Aigles de Carthage.

A quelle heure débute le match Afrique du sud - Tunisie ?

Le match entre l'Afrique du sud et la Tunisie débutera à 18h ce mercredi 24 janvier. Il se déroulera au stade Amadou Gon Coulibaly de Korhogo en Côte d'Ivoire.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Afrique du sud - Tunisie ?

C'est Bein Sports 2 qui diffusera cette rencontre décisive entre l'Afrique du sud et la Tunisie. L'arbitre de la rencontre sera le Sénégalais Issa Sy.

Quelle diffusion streaming pour le match Afrique du sud - Tunisie ?

La seule diffusion streaming disponible pour suivre cette Afrique du sud - Tunisie est MyCanal. Il faut disposer d'un abonnement pour pouvoir accéder à la rencontre.

Quelles compositions probables pour Afrique du sud - Tunisie ?

Pour cette rencontre entre les Bafana Bafana et les Aigles de Carthage Hugo Broos pourra compter sur l'ensemble de son effectif et ne devrait pas apporter beaucoup de changements. Le XI probable de l'Afrique du sud : Williams - Mudau, Xulu, Mvala, Modiba - Maseko, Mokoena, Sithole, Tau - Zwane, Lepasa.

Du côté de la Tunisie, Jalel Kadri est privé de son attaquant Yassine Khennissi et devrait compter sur Haythem Jouini en attaque. Le XI probable des Aigles de Carthage : Said - Abdi, Talbi, Meriah, Kechrida - Achouri, Skhiri, Laidouni - Rafia, Jouini, Slimane.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Afrique du sud - Tunisie ?

Sur les sites de paris sportifs, la Tunisie reste favorite face à l'Afrique du sud comme sur Winamax où les Aigles sont à 2,20. Le nul est à 3 et la victoire sud-africaine est à 3,65. Sur Parionssport, les Tunisiens sont à 2,15, le nul est à 3 et la victoire des Bafana Bafana est à 3,60.