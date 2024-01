Zambie - Maroc : heure, chaîne TV, pronostics... Les infos du match

Tenu en échec par la République Démocratique du Congo, le Maroc veut assurer sa première place dans le Groupe F. Pour cela, il ne doit pas perdre contre la Zambie, en quête de sa qualification pour la suite de la CAN.

Qualifié avant même d'avoir à se présenter sur le terrain. Le Maroc, avec une victoire et un nul dans la besace, a profité des résultats dans les autres groupes pour composter son ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN). Une formalité pour le demi-finaliste de la dernière Coupe du monde et parmi les favoris pour le titre continental, et surtout une bonne nouvelle alors qu'il s'avance vers ce dernier match de groupes escorté par une ambiance tendue.

Une enquête et un retour ?

En effet, hier mardi 23 janvier, la Confédération Africaine de Football (CAF) a ordonné l'ouverture d'une enquête concernant l'altercation qui a eu lieu à l'issue du match nul entre le Maroc et la République Démocratique du Congo (1-1). Walid Regragui aurait ainsi eu des mots à l'encontre de Chancel Mbemba, ce qui aurait ensuite fait dégénérer la situation et entraîné une échauffourée. En conférence de presse, le sélectionneur marocain a tenu à calmer les esprits en indiquant que s'il avait bien invectivé le défenseur de l'Olympique de Marseille, il n'avait en aucun cas tenu des propos racistes à son égard.

Cette mise au point faite, il a basculé vers le rendez-vous sportif contre la Zambie, autrement plus important afin d'entretenir la bonne dynamique des siens et surtout assurer la première place du Groupe F. Confiant, il peut compter sur un effectif qui a fait ses preuves et à même indiqué que Mazaraoui pourrait effectuer son retour au sein du groupe. Absent lors des deux premiers matchs en raison d'une lésion au mollet, le joueur du Bayern Munich serait rétabli. S'il apparaît peu probable qu'il débute, il n'est pas interdit d'imaginer que son sélectionneur lui accordera quelques minutes pour pouvoir retrouver le rythme, en vue de la suite de la compétition.

La Zambie n'a "rien à perdre"

Si le Maroc se trouve dans une position idéale, celle de la Zambie a le mérité d'être assez claire. Une défaite et tout s'arrêtera pour le vainqueur de l'édition 2012 sous la férule d'Hervé Renard. Douze ans après, les Chipolopolos rêvent de renouveler la surprise de leurs glorieux anciens mais pour cela, il leur faut déjà s'extirper du Groupe F. "Nous n'avons rien à perdre, car nous jouons contre la meilleure équipe d'Afrique. Il n'y a pas de doute sur le fait que les Marocains disposent de qualités individuelles incroyables. Il faut montrer du caractère et s'imposer", a avancé, hier, Avram Grant face aux journalistes. Un caractère dont ses hommes ont fait preuve notamment lors du match précédent en parvenant à accrocher le nul alors qu'ils étaient menés et ont évolué à 10 pendant plus d'une mi-temps.

"C'est un match très important. Ce sera crucial pour nous après le nul contre la Tanzanie (…) Nous savons que le Maroc est meilleur que nous, mais ce n'est pas toujours le meilleur qui l'emporte", a ajouté l'ancien entraîneur de Chelsea, club qu'il avait emmené en finale de la Ligue des Champions en 2008. Si les moyens ne sont pas les mêmes, l'homme a l'expérience du haut niveau et sait mener un groupe. Une menace à prendre au sérieux pour des Marocains, bien décidés à montrer qu'ils sont une référence sur le continent.

Le match du Groupe F, comptant pour la 3ème journée de la CAN, opposant la Zambie et le Maroc aura lieu à partir de 21h (20h heure locale), du côté du stade Laurent-Pekou, à San-Pédro.

Le match du Groupe F, comptant pour la 3ème journée de la CAN, opposant la Zambie et le Maroc sera retransmis en direct et en exclusivité sur beIN Sport 1.

La rencontre entre la Zambie de Lubambo Musonda et le Maroc d'Achraf Hakimi sera accessible en streaming sur la plateforme MyCanal.

Betclic : Zambie : 5,75 / Nul : 3,88 / Maroc : 1,52

Parions Sport : Zambie : 5,70 / Nul : 3,90 / Maroc : 1,54

Winamax : Zambie : 6,50 / Nul : 3,75 / Maroc : 1,56

Zambie : Mulenga – Chepeschi, Sunzu, F. Musonda, L. Musonda – Kapumbu – Sakala, Kangwa, E. Banda, L. Banda – Daka.

Maroc : Bounou – Hakimi, Aguerd, Saïss (cap.), Chibi – Amrabat, Amallah, Ounahi – Ziyech, Boufal, En-Nesyri.