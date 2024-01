DIRECT. Zambie - Maroc : les Lions de l'Atlas qualifient la Côte d'Ivoire, le résumé du match

Merci à toutes et à tous de nous avoir accompagné pour ce match entre le Maroc et la Zambie, clôturant la phase de groupes de la CAN 2023. La compétition reprend dès samedi prochain avec à 18h Angola-Namibie suivi du choc à 21h entre le Nigéria et le Cameroun.

23:30 - Le Maroc en gestionnaire, le résumé du match

De 25 mètres dans l'axe, Emmanuel Banda décocha une lourde frappe de l'extérieur du gauche. Un missile qui vit Bounou se détendre et claquer le ballon juste au-dessus de sa transversale. Ce fut la seule frayeur des Marocains dans une soirée où ils auront su imposer leur aisance technique et surtout leur emprise collective sur un adversaire trop limité dans son expression et qui aura manqué de caractère pour forcer le destin. Il en aurait fallu bien plus à la Zambie que cette tentative lointaine et tardive pour espérer décrocher une première victoire en Coupe d'Afrique des Nations depuis 2012 mais le pouvait-elle vraiment face à un adversaire si sûr de son football et de sa valeur.

Les Lions de l'Atlas n'eurent besoin que du premier acte pour faire la différence dans le sillage du très remuant Boufal. Pas forcément attendu avant le début de la compétition, l'ancien angevin a prouvé à son sélectionneur qu'il a bien fait de l'emmener en Côte d'Ivoire. Intenable à gauche, il a fait vivre une soirée compliquée à Mwape et à la défense zambienne par ses dribbles, ses feintes, ses orientations et ses déplacements. Aussi, c'est fort logiquement qu'il se retrouva à l'origine de l'unique but de la rencontre. D'un renversement de jeu, il déstabilisa tout le bloc zambien pour servir Hakimi. En bout de course et de volée, le latéral du PSG redressait le ballon au centre et trouvait El Kaabi. L'attaquant buta sur Mulenga mais dans la foulée, Ziyech profita de la confusion pour venir conclure avec son pied gauche. Un but plein d'opportunisme mais qui venait récompenser la domination marocaine.

La suite ne fut que gestion à commencer par celle du capitaine et buteur du soir, sorti à la pause après avoir reçu un coup au cou de pied gauche. En effet, les Lions de l'Atlas n'eurent pas à forcer leur talent et auraient même pu s'échapper si Adli ou Tissoudali n'avaient pas échoué face au portier adverse, ou fait preuve de plus de réalisme à l'image de ce tir à bout portant non cadré par Ezzalzouli, qui avait oublié un partenaire seul au centre. Un moindre mal puisqu'en face la Zambie d'Avram Grant n'a pas montré le caractère qu'avait invoqué l'ancien technicien de Chelsea.

Un manque de personnalité fatal pour les Chipolopolos, éliminé alors qu'un nul leur aurait suffi pour poursuivre l'aventure et s'inventer en successeurs potentiel des champions 2012. En tombant face au Maroc, ils ont abandonné leur billet pour la suite de la compétition à la Côte d'Ivoire, pays hôte sauvé des eaux par la grâce des dieux du football mais envoyé pour ses errements dans la gueule du Sénégal, tenant du titre. De son côté, le Maroc a conservé son invincibilité et pu s'octroyer le luxe de reposer quelques cadres comme Saiss et En-Nesyri. De quoi voir venir dans cette CAN 2023.