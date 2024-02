DIRECT. Strasbourg - PSG : le doute est permis, suivez le match

Malgré deux buts d'avance, le PSG a laissé échapper la moitié de son avance et voit ressurgir le spectre d'un retour de son adversaire. Suivez la rencontre, en direct dès 21h, sur linternaute.com.

En direct

22:39 - Coup franc malin mais bien lu A 30 mètres dans l'axe droit, Senaya pique un petit ballon dans le dos du mur pour Emegha. C'est un peu long et cela profite à Donnarumma.

22:36 - Le contre avorté Suite à un coup franc parisien envoyé au second poteau sur la tête de Ruiz, la remise dans la surface strasbourgeoise est prolongée par Sissoko. Les joueurs de Vieira partent en contre et ont un deux contre un à jouer. Angelo a vu Emegha faire l'appel dans l'axe et tente de lui donne en pivot en une touche mais cela manque de précision et Asensio se replie pour enlever le ballon à l'attaquant strasbourgeois.

22:35 - Sissoko intervient sur Hernandez Hernandez se porte dans la surface strasbourgeoise par la gauche et est tout proche d'avoir une fenêtre de tir mais Sissoko effectue un bon retour pour lui couper la route, pendant que Sylla le contenait.

22:31 - Strasbourg proche d'égaliser ! Dans la foulée du but de Bakwa, Ruiz décoche une frappe puissante depuis l'extérieur de la surface et oblige Bellaarouch à faire une belle parade. Peu après, Strasbourg manque de revenir à hauteur. Le même Ruiz se fait chiper le ballon dans les pieds par Emegha à 20 mètres. L'attaquant alsacien crochète à droite mais donne en retrait dans son dos à Mwanga dont le tir blige Donnarumma à se détendre sur sa gauche. Il repousse sur Emegha qui écrase sa tentative et permet au portier italien de calmer les esprits.

22:29 - But de Bakwa (1-2) A la 68e minute, Strasbourg rallume la flamme de l'espoir en réduisant le score. Côté droit, Senaya brosse son centre au second poteau où Bakwa échappe à Soler et trompe Donnarumma de près.

22:28 - Mwanga ne cadre pas Strasbourg passe par la droite et Diarra sert de relais, dos au but, pour donner à Mwanga dont l'intérieur du droit fuit le cadre à gauche.

22:26 - Bellaarouch dans les airs Excentré à gauche, à 20 mètres, Vitinha enroule son coup franc dans la surface alsacienne où Bellaarouch déplie sa carcasse pour capter au second poteau dans les airs.

22:25 - Senaya prend un jaune Côté gauche, Mbappé démarre et tente de prendre de vitesse Senaya. Le latéral strasbourgeois s'accroche et dans l'action met la main dans le visage de l'attaquant parisien. Cela lui vaut un carton jaune.

22:21 - Retour d'Angelo Zaïre-Emery apporte le surnombre dans l'offensive parisienne et est repris dans la surface par Angelo, qui a décroché de son poste d'ailier pour poursuivre le milieu parisien. Il concède le corner que le PSG n'exploite pas.

22:18 - Zaïre-Emery à l'épaule Diarra continue de se montrer remuant côté strasbourgeois et percute à gauche. Au duel avec Zaïre-Emery, il est écarté par l'épaule de l'international tricolore près de l'angle de la surface.

22:17 - Donnarumma serein dans les airs Bakwa enroule son corner avec une trajectoire rentrante. Il lobe Emegha au premier poteau et voit son ballon être capté dans les airs par Donnarumma.

22:16 - Vitinha fait son entrée Absent du onze de départ, Vitinha entre en jeu à la 54e minute, pour remplacer Ugarte dans le milieu parisien.

22:15 - Carton jaune pour Mwanga Mwanga est averti à la 53e minute pour avoir crocheté Zaïre-Emery sans pouvoir toucher le ballon dans les pieds du Parisien.

22:14 - Changement pour Strasbourg A la 52e minute, juste après le deuxième but parisien, Vieira envoie sur la pelouse Emegha au relais de Sahi Dion, discret.

22:11 - Asensio fait le break (0-2) En contre, le PSG met un coup au suspense dans ce match dès la 51e minute. Ruiz oriente à gauche dans la profondeur où Mbappé a de l'espace devant lui. Le Français lève la tête et voit au centre Asensio qu'il sert. L'Espagnol efface Diarra aux 6 mètres et enroule du gauche pour tromper de près Bellaarouch, impuissant.

22:08 - Mwanga en déviation Les Strasbourgeois ont investi la moitié parisienne et tentent de donner du rythme. En sortie de touche, Mwanga dévie par-dessus à droite de la surface pour Bakwa qui perd son duel avec Hernandez.

22:07 - Reprise à Strasbourg Mbappé et le Paris Saint-Germain lancent la seconde période à la Meinau. Pour rappel, les Parisiens mènent d'un but depuis l'ouverture du score de l'ancien monégasque à la 31e minute.

21:51 - Le PSG mène à la pause (0-1) Au terme d'une première période rythmée, le Paris Saint-Germain s'est installé aux commandes de la rencontre et regagne les vestiaires avec un but d'avance. Les trente premières minutes ont été débridées et auraient pu sourire aux Strasbourgeois si dès la première minute Sahi Dion avait marqué à bout portant ou si Diarra n'avait trouvé la transversale. Un manque d'efficacité puni par Mbappé. Le natif de Bondy a profité d'une énorme erreur de relance de Bellaarouch, pourtant impérial sur pénalty un peu plus tôt, pour marquer. Le dernier quart d'heure a été d'une autre nature, le PSG parvenant à installer son jeu de possession dans le camp strasbourgeois.

21:48 - Perrin intervient dans sa surface Zaïre-Emery se met en évidence et donne à droite dans la surface pour Soler, Asensio ayant laissé passer. L'Espagnol centre en première intention à ras de terre mais devant le but de Bellaarouch, Perrin tacle pour soulager les siens.

21:46 - Strasbourg court beaucoup Depuis le but parisien, les Strasbourgeois sont privés du ballon. Ils doivent faire de gros efforts de pressing pour provoquer la perte chez le leader du championnat.

21:45 - Temps additionnel : 5 minutes Il y aura cinq minutes de temps additionnel dans cette première période entre Strasbourg et le PSG.

21:44 - Pas de pénalty pour Mbappé Mbappé conduit son ballon et arrive aux abords de la surface où il crochète extérieur pour se recentrer. Il se heurte à Senaya et va au sol mais l'arbitre estime que l'international français a cherché le contact.

21:42 - Diarra timidement Depuis son aile droite, Bakwa repique vers l'axe où il vient trouver un appui sur Dion. Dos au jeu, ce dernier glisse à sa gauche pour Diarra mais encadré par deux adversaires, il se précipite et rate en partie son tir du droit, que Donnarumma capte sans peine.

21:39 - Kolo Muani croise trop Suite à une récupération de Ruiz près de la ligne médiane, Kolo Muani s'empare du ballon et remonte toute la moitié alsacienne. Il profite des appels à gauche et à droite de Mbappé et Asensio pour jouer sa carte personnelle. A 20 mètres, il déclenche du droit mais son tir à ras de terre est trop croisé et passe à gauche du but adverse.