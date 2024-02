Nigeria - Afrique du Sud : compos, chaîne, pronos... toutes les infos du match

En ce 7 février, le stade de la Paix de Bouaké accueille la première demi-finale de la CAN 2023 entre le Nigeria et l'Afrique du Sud. C'est un duel entre l'attaquant Osimhen et le portier Williams.

Le dernier carré de la CAN 2023 va livrer son verdict. Vainqueur de l'Angola sur la plus petite des marges (1-0), le Nigeria de Victor Osimhen est désormais le favori de la compétition. Mais, les Super Eagles vont devoir se méfier de petit poucet de la compétition : l'Afrique du Sud. Les Bafana Bafana ont pris le meilleur sur le Maroc (0-2) lors des quarts de finale, avant de battre le Cap-Vert aux tirs au but. À chaque fois, le gardien Ronwen Williams a été décisif.

Face à la presse, le sélectionneur José Peseiro, qui aurait dû perdre sa place avant le début de cette CAN 2023, a exhorté ses joueurs à faire plus lors de ce Nigeria - Afrique du Sud : "Nous avons maintenu notre solidité défensive, mais nous pouvons être plus proactifs. Nous possédons des joueurs de qualité. Je suis satisfait de mon groupe, mais j'exhorte mes joueurs à être plus efficaces."

Pour Hugo Broos, le sélectionneur des Bafana Bafana, ses joueurs n'ont rien à perdre pour ce Nigeria - Afrique du Sud : "Beaucoup de gens en Afrique du Sud ne croyaient pas en cette équipe, mais croyons en nous. Atteindre les demi-finales est en soi une bonne chose pour le football sud-africain. Maintenant, ce sera différent contre l'équipe du Nigeria qui a de bons joueurs notamment comme Lookman. La prudence reste indispensable."

Dans le cadre des demi-finales, la CAN 2023, en ce mercredi 7 février, offre un choc Nigeria - Afrique du Sud. Le coup d'envoi de cette partie sera donné à 18h00.

Comme c’est le cas pour toutes les affiches de cette CAN 2023, vous aurez un seul et unique choix pour voir ce Nigeria - Afrique du Sud. Cette affiche sera diffusée par beIN SPORTS. Vous devrez donc vous brancher sur beIN SPORTS 2.

Pour suivre Nigeria - Afrique du Sud en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez un seul choix. Celui de souscrire à un abonnement 100% digital à beIN SPORTS CONNECT ce qui vous permettra de rejoindre beIN SPORTS 2.

La composition probable des Super Eagles pour ce Nigeria - Afrique du Sud : Nwabili - Ajayi, Ekong, Bassey - Aina, Onyeka, Iwobi, Zaidu - Simon, Osimhen, Lookman.

La composition probable des Bafana Bafana pour ce Nigeria - Afrique du Sud : Williams- Modiba, Mvala, Kekana, Mudau - Sithole, Mokoena - Tau, Morena, Zwane - Makgopa.