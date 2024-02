Marco Guida, un arbitre inexpérimenté au sifflet de PSG - Real Sociedad

Paris va disputer son huitième de finale de la Ligue des champions ce mercredi 14 février face à la Real Sociedad.

La Ligue des champions fait son retour ce mardi 13 et mercredi 14 février avec le coup d'envoi des huitièmes de finale et donc de la phase finale de la compétition. Des enjeux capitaux pour tous les clubs qui ne veulent pas se faire éliminer aussi rapidement après des mois de lutte lors de la phase de groupes.

Pour Paris, comme pour toutes les années de l'ère qatarie, il ne faut pas louper la marche sous peine de vivre une fin de saison compliquée. Face à la fougue des Espagnols et leur jeu collectif bien huilé, les Parisiens vont devoir serrer le jeu et faire un peu plus que ces dernières semaines en championnats.

Pour cette rencontre, dont le coup d'envoi est prévu à 21h ce mercredi, l'Italien Marco Guida sera au sifflet. Un arbitre inexpérimenté en phase finale de la Ligue des champions, mais pas novice au plus haut niveau. Au total, il ne compte que sept rencontres arbitrés dans la plus prestigieuse des compétitions. Il était notamment aux commandes de l'exploit du RC Lens contre Arsenal (2-1).

Marco Guida a arbitré à deux reprises le PSG, c'était lui qui était présent lors du succès parisien en phase de poules de l'édition 2021 contre les Allemands du RB Leipzig (3-2). Il connaît bien la France puisque l'Italien a arbitré deux fois l'équipe de France. La première fois, le 16 novembre 2021 pour le 2-0 en Finlande, et la seconde, le 6 juin 2022, avec le 1-1 face à la Croatie en Ligue des nations.