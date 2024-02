PSG - Real Sociedad : heure, chaîne TV, compos... Les infos du 8e de finale de la Ligue des champions

Le PSG accueille la Real Sociedad à l'occasion du huitième de finale de la Ligue des champions. Il s'agit du match aller de ce rendez-vous très attendu.

C'est certainement le moment le plus important de la saison du PSG jusqu'ici. Les joueurs de Luis Enrique disputent leur douzième huitième de finale consécutif en Ligue des champions et tenteront de passer au tour suivant pour espérer aller au bout de la compétition pour la première fois de leur histoire. Les Parisiens abordent ce rendez-vous avec beaucoup de confiance et n'a plus perdu depuis le 7 novembre et c'était dans cette même compétition face au Milan AC (1-2). "J'ai la sensation, d'après ce que je perçois autour du club, que ça fait trois semaines qu'on parle de cette Ligue des champions à la télévision, comme s'il n'y avait que ça. Comme si c'était la vie ou la mort. Ce n'est pas le cas", a tempéré le coach parisien.

En face la Real Sociedad n'est pas trop en confiance et aborde, qui plus est, ce match avec une certaine inexpérience. Les Basques viennent de conclure un quatrième match de rang sans marquer le moindre but et vient de perdre face à Osasuna (0-1). Et pourtant, en décembre dernier, les joueurs d'Imanol Alguacil étaient impressionnants en affichant un total de deux buts concédés. Il s'agissait de la meilleure défense de la compétition. "Imaginez la bombe que ce serait si nous les éliminions. Pour l'instant, je pense que c'est une grande équipe et l'un des candidats à la finale, mais si nous pouvons continuer à jouer au même niveau que nous l'avons fait jusqu'à présent en Ligue des champions", avait alors déclaré le coach basque de la Real Sociedad.

A quelle heure débute le match PSG - Real Sociedad ?

Le match PSG - Real Sociedad débutera à 21h ce mercredi 14 février. Il se déroulera au Parc des Princes de Paris.

Sur quelle chaîne TV est diffusé PSG - Real Sociedad ?

Deux chaînes diffuseront cette rencontre entre le PSG et la Real Sociedad. En effet, RMC Sport 1 et Canal+ diffuseront ce choc. L'Italien Marco Guida sera au sifflet.

Quelle diffusion streaming pour le match PSG - Real Sociedad ?

Deux diffusions streaming seront disponibles pour suivre ce match entre le PSG et la Real Sociedad. En effet, le site RMCSport.tv et MyCanal diffuseront le match. Il faut disposer d'un abonnement pour pouvoir accès au contenu.

Quelles compositions probables pour PSG - Real Sociedad ?

La bonne nouvelle est pour Paris avant ce match important. En effet, Kylian Mbappé est complètement apte pour jouer cette rencontre après avoir été laissé sur le banc face à Lille (3-1) le week-end dernier. En revanche, Kimpembe, Skriniar et Mendes sont encore absents. Le XI probable du PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Danilo, Hernandez - Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha - Dembélé, Mbappé, Barcola.

En face, Imanol Alguacil doit faire avec beaucoup d'absences pour cette rencontre sur la pelouse du PSG. Six joueurs sont absents. Alvaro Odriozola, Aritz Elustondo, Aihen Munoz, Kieran Tierney, Sheraldo Becker et Carlos Fernández ne sont pas dans le groupe. Le XI probable des Basques : Remiro - Traoré, Zubeldia, Le Normand, Galan - Mendez, Zubimendi, Merino - Kubo, André Silva , Barrenetxea.

Quels sont les pronostics pour la rencontre PSG - Real Sociedad ?

Le PSG est le favori de cet affrontement avec la Real Sociedad sur les sites de paris sportifs. Sur Betclic, les Parisiens sont à 1,65, le nul est à 3,82 et la victoire de la Real Sociedad est à 5,45. Sur Unibet, ils sont à 1,65, le nul est à 3,88 et la victoire basque est à 5,35.