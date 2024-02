Leipzig - Real Madrid : sans briller, les Merengue s'en sortent grâce à un bijou de Brahim Diaz !

23:15 - Tchouameni : "Sur le papier, je reste milieu"

Replacé en défense centrale après les nombreux forfaits, Aurélien Tchouameni s'est exprimé sur la rencontre, au micro de Canal+ : "C'est important de résister. On sait qu'il faut parfois faire le dos rond. On continue d'être solide. (Sur sa nouvelle position en défense centrale) Sur le papier, je reste milieu. Je pense avoir fait une bonne performance. j'essaie de tout donner, peu importe le poste où je joue. Au Real, le plus important, c'est de gagner des titres. Peu importe le poste. (Sur l'éventuelle venue de Kylian Mbappé) On parle de temps en temps de Kylian Mbappé. On espère que ça va se décanter dans les prochaines semaines. C'est un joueur important."