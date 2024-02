DIRECT. Shakhtar - OM : suivez le match

A la peine en Ligue 1, l'Olympique de Marseille aborde les barrages de l'Europa League contre le Shakhtar Dontesk sans repère et le besoin de se relancer. Suivez la rencontre en direct sur linternaute.com.

18:17 - La composition du Shakhtar Donetsk Pour la réception de l'OM, la formation ukrainienne aborde le barrage en 4-1-4-1 avec Sikan seul devant, soutenu par une ligne de quatre formée par Eguinaldo, Sudakov, Bondarenko et Zubkov. Le capitaine Stepanenko sera chargé de faire le lien entre le milieu et la défense. Dans l'axe, Matvilenko et Bondar sont associés avec dans les couloirs Azarovi à gauche et Konoplya à droite.

18:09 - A 5 derrière, la composition de l'OM Pour le barrage aller face au Shakhtar Donetsk, Genaro Gattuso a opté pour une formation prudente avec un trio axial composé du capitaine Gigot encadré par Balerdi et Clauss. Les couloirs seront occupés par Merlin à gauche et Luis Henrique à droite. Au milieu, Kondogbia est bien présent, associé à Harit et Ounahi. Devant, Aubameyang et Moumbagna formeront la paire.

17:35 - Spécialiste des barrages Le Shakhtar Donetsk a développé ces dernières années une vraie science des barrages d'Europa League. En effet, les Ukrainiens ont franchi le cap lors de leurs trois dernières apparitions à ce stade de la compétition. La saison dernière, ils avaient ainsi difficilement sorti Rennes. En février 2021, cela avait été plus simple puisqu'ils avaient dominé le Maccabi Tel-Aviv tant à l'aller (2-0) qu'au retour (1-0). L'année précédente, le club du Dombass avait éliminé au même stade le Benfica Lisbonne, s'imposant à domicile à l'aller (2-1) avant d'accrocher le nul au Portugal (3-3). Son dernier échec en barrages remonte à 2019 où il avait buté sur l'Eintracht Francfort (2-2, 1-4).

17:30 - L'OM sait marquer En panne de victoire depuis près de deux mois, l'Olympique de Marseille peut se consoler avec le fait qu'il parvient à trouver la faille chez son adversaire. En effet, sur leurs neuf derniers matchs, les Marseillais ne sont restés muets qu'à Lyon (0-1). Revers de la médaille, sur la même période, ils ont aussi encaissé au moins un but à huit reprises.

17:20 - Encore des Français Le Shakhtar Donetsk commence à s'habituer à retrouver un club français en barrage de l'Europa League. La saison dernière, les Ukrainiens avaient ainsi croisé la route de Rennes. Après avoir gagné à l'aller (2-1), ils avaient été entraînés en prolongation par les Bretons. Menés 0-2, ils avaient arraché les tirs au but dans les derniers instants grâce à un but contre son camp de Belocian avant de finalement se qualifier pour les huitièmes de finale (3-3 sur les deux matchs, 5 t.a.b. 4).

17:15 - Comme en 2018 ? C'est la première fois depuis 2018 que l'Olympique de Marseille atteint la phase à élimination directe de l'Europa League. Il y a six ans, le club phocéen était déjà passé par les barrages et y avait éliminé le Sporting Braga (3-0 à domicile et 0-1 au Portugal, ndlr). Derrière, il avait réalisé une épopée jusqu'en finale, échouant face à l'Atlético de Madrid (0-3).

17:10 - En reprise Si l'OM peine à trouver la bonne carburation en Ligue 1, l'état de forme du Shakhtar Donetsk constitue une inconnue. En effet, le club ukrainien n'a plus joué depuis le 8 décembre dernier et effectue son retour à la compétition à l'occasion de ce barrage aller de l'Europa League. En décembre, le club ukrainien avait fini l'année 2023 par deux succès en championnat mais aussi un lourd revers en Ligue des Champions à Porto (3-5).

17:05 - Un OM au ralenti Depuis le début de l’année 2024, l'Olympique de Marseille avance au ralenti et n'affiche qu'une victoire en 6 matchs joués, en 32e de finale de la Coupe de France sur la pelouse de l'US Thionville Luisitanos (1-0), pour quatre nuls et une défaite (0-1 à Lyon, ndlr).

17:00 - Un mauvais souvenir L'Olympique de Marseille garde un souvenir pour le moins désagréable de sa précédente opposition au Shakhtar Donetsk. En avril 2009, les Marseillais s'étaient vu barrer le chemin des demi-finales de celle qui s'appelait encore la Coupe de l'UEFA. A l'aller en Ukraine, Mandanda, Niang et consort avaient perdu en encaissant des buts d'Hübschman et Jadson (0-2), sans parvenir à profiter de l'expulsion en fin de match d’Ischenko (81e). Le retour, une semaine plus tard, au Vélodrome n'avait guère été plus une réussite, Fernandinho réduisant à néant les espoirs marseillais dès la 29e. Ben Arfa égalisa avant la pause mais dans les arrêts de jeu, Adriano scellait le sort de la double confrontation (1-2).

16:55 - Acte III C'est la troisième fois que le Shakhtar Donetsk et l'Olympique de Marseille se croisent sur la scène européenne. Les deux précédents ont tourné en faveur des Ukrainiens.

16:50 - Un Belga au sifflet La rencontre sera arbitrée par le Belge Erik Lambrechts. Il sera assisté par ses compatriotes M. Jo de Weirdt et M. Kevin Monteny. Un autre Belge M. Nathan Verboomen officiera comme 4e arbitre. L'arbitrage vidéo sera, quant à lui, assuré par la paire néerlando-belge Dennis Higler-Jan Boterberg.