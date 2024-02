Kylian Mbappé quitte le PSG : le Real au prix de lourds sacrifices ? Les négociations continuent

Kylian Mbappé a annoncé son départ du PSG à la fin de la saison au président du club français. L'attaquant rêve de rejoindre le Real Madrid et les négociations sont en cours, mais il ne pourra pas prétendre au même contrat que celui signé au PSG.

12:39 - Deux émojis Pop corn : la réaction d'Aurélien Tchouameni Le milieu de terrain du Real Madrid et international français, Aurélien Tchouameni, a posté deux émojis "Pop corn" sur son compte X, anciennement Twitter, après l'annonce de Kylian Mbappé, jeudi soir. Un tweet qui a largement fait réagir les internautes. Mardi soir, il était interrogé sur la situation : "Si Mbappé m’a annoncé sa décision pour la saison prochaine ? À moi personnellement ? Bah non. Et même s’il me l’avait annoncé, je ne l’aurais pas dit", avait-il répondu.

12:21 - "Nous devons être dans la discussion", lance Mikel Arteta, entraîneur d'Arsenal "Lorsqu'un joueur de ce calibre est disponible, nous devons être dans la discussion. Mais les choses semblent prendre une autre tournure", a affirmé l'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, lors d'une conférence de presse.

12:06 - "Tu n'es jamais plus grand qu'un club" : en 2022, Zlatan commentait la situation de Mbappé au PSG Dans une interview accordée à Canal + en novembre 2022, Zlatan Ibrahimovic a donné son avis, très tranché, sur la décision de Mbappé de rester au PSG.

11:51 - "J'ai d'autres problèmes à gérer que la carrière de Mbappé" : la réaction de Moussa Diarra Alors que Moussa Diarra, joueur à Toulouse, est interrogé après la défaite de son club contre le Benfica, un journaliste lui demande de commenter le départ de Mbappé. "J'ai d'autres problèmes à gérer que la carrière de Mbappé. Je suis à Toulouse, on joue contre le Benfica et on me parle du PSG", s'est-il agacé.

11:36 - Voir Kylian Mbappé à Manchester United ? "Je ne pense pas!", répond Dave Brailsford Dave Brailsford est le directeur des sports d'Ineos, qui détient à 25% le club de Manchester United. Dans une vidéo diffusée sur Twitter, on y voit un fan lui demander si le club pouvait acheter Mbappé. "Je ne pense pas, il est surement déjà en route pour Madrid, non ?", a-t-il répondu.

11:21 - Les détails de l'offre du Real Madrid pour Mbappé Selon le journaliste sportif espagnol Josep Pedrerol, le Real Madrid aurait proposé un contrat de six ans. Le salaire serait de 25 millions d'euros par an avec moins de 50 millions d'euros de prime. "S’il signe, ce qui n’est pas encore le cas, Mbappé entrera dans l’histoire du football", affirme le journaliste espagnol. "Jamais un joueur n’avait fait autant de sacrifice sur le plan financier pour rejoindre un club", a-t-il lancé sur la chaîne de télévision El Chiringuito.

10:59 - Remplacer Mbappé par Leao et Osimhen ? Selon le quotidien italien La Repubblica, le PSG veut remplacer Mbappé rapidement. Le club serait prêt à payer les clauses libératoires de Rafael Leao, attaquant à l'AC Milan, et de Victor Osimhen, attaquant au SSC Naples.

10:45 - "C'est un grand joueur (..) j'adorerais jouer avec lui", avance Jude Bellingham Selon le milieu de terrain du Real Madrid, Jude Bellingham, "Kylian Mbappé est un grand joueur et nous voulons toujours jouer avec les meilleurs. J'adorerais jouer avec lui, qui n'aimerait pas ça", a-t-il lancé pendant une conférence de presse.

10:21 - Mbappé aurait annoncé son départ à son président jeudi dernier Kylian Mbappé aurait annoncé son départ à Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, le 8 février. La veille, le PSG affrontait Brest et se qualifiait pour les quarts de finale de la Coupe de France (3-1). Ils auraient eu une discussion au moment du déjeuner sur le Campus de Poissy, selon une information du Parisien.

10:10 - "Il part, il arrive" : la presse madrilène s'enflamme après l'annonce de Kylian Mbappé Les deux principaux titres de presse de Madrid sont quasi affirmatif sur l'arrivée de Kylian Mbappé au Real ce vendredi, après l'annonce de son départ du PSG. Le Marca titre "Il part, il arrive" en Une et rappelle dans ses pages : "Le Real attendait que Mbappé fasse le premier pas. Il l'a fait. L'étoile française devait montrer publiquement son désir de quitter le PSG pour que Florentino Pérez et son équipe se mettent à l'oeuvre et que le Real Madrid puisse signer le joueur." Tout n'est qu'affaire de temps selon le journal qui décrit "le transfert le plus long du monde". "C'est la fin de l'un des feuilletons des cinq dernières années, de ce siècle, possiblement même de l'histoire du football" estime de son côté l'AS, autre journal madrilène. Le départ de Kylian Mbappé marque son le journal une "révolution en France" et "la fin de l'ère du PSG des Galactiques", mais va au contraire "faire passer le club [du Real Madrid] dans une autre dimension. [...] Le Français est, sans aucun doute, le meilleur joueur de la planète."

09:54 - Pour Lizarazu, "c'est normal que Kylian Mbappé ait envie de vivre autre chose" Alors que l'annonce du départ de Kylian Mbappé a fait beaucoup réagir les supporters français, le consultant et ancien champion du monde Bixente Lizarazu rappelle que l'attaquant du PSG "ne nous appartient pas, c'est sa vie" ce vendredi au micro de franceinfo. "S'il a envie dans ses rêves de gosse de jouer au Real Madrid il a le droit, il ne nous appartient pas. (...) Il a donné sept ans au PSG et je crois que c'est normal qu'il ait envie de vivre autre chose", insiste-t-il. Si l'ancien joueur des Bleus reconnait une "perte énorme pour la Ligue 1", il voit aussi le "challenge fantastique à relever [pour Kylian Mbappé] s'il va au Real Madrid". L'équipe madrilène est même "le club où il doit aller" selon Bixente Lizarazu, qui rappelle l'envie de l'attaquant de remporter la Ligue des champions qui a toujours échappé au PSG alors que le Real l'a remporté 14 fois, dont 3 au cours des sept dernières années.

09:38 - Un timing jugé "inélégant", "imprudent" et "dangereux" L'annonce du départ de Kylian Mbappé intervient dans un timing que beaucoup disent ne pas comprendre. Officialisée à la mi-saison, la décision du joueur français intervient à quelques mois de la fin de la saison et alors que la Ligue des champions est loin d'être terminée. Pour le coach Courbis, interrogé par RMC Sport le moment est vraiment mal choisi par l'attaquant : "S’il devait partir, je pensais que c’était à l’intersaison de l’année dernière qu’il l’annoncerait, à un an de la fin de son contrat et pas mi-février. Je pense que c’est anormal, inélégant et imprudent. Avant l'Euro et les JO, je lui souhaite de pas se blesser parce que ce qu’il fait est dangereux."

09:23 - Au Real, "on espère que ça va se décanter dans les semaines à venir" "Si Mbappé m’a annoncé sa décision pour la saison prochaine ? À moi personnellement ? Bah non ! Et même s’il me l’avait annoncé, je ne l’aurais pas dit !" a réagi le milieu de terrain du Real Madrid, Aurélien Tchouaméni, sur Canal+, dès mardi soir après le match de son club en Ligue des champions. Le joueur indiquait toutefois que le sujet est récurant en coulisses : "On en parle dans le vestiaire de temps en temps, c’est un sujet important. On espère que ça va se décanter dans les semaines à venir".

09:09 - Des discussions entamées en janvier entre Mbappé et le Real Madrid Les discussions ont bien été entamées entre Kylian Mbappé et le Real Madrid en janvier selon les informations du Parisien. L'attaquant français a été en "contact direct" avec le président du club espagnol ajoute le journal, mais cet échange n'est pas synonyme d'une signature de contrat. Les négociations doivent encore se poursuivre avec les équipes du club et le bras droit du président du club, José Angel Sanchez.