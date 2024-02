"Un papy", Jean-Louis Gasset trop vieux pour exercer selon la Charte de la Ligue 1

Jean-Louis Gasset devrait devenir le nouvel entraîneur de l'OM après son échec avec la Côte d'Ivoire.

Après le limogeage de Gattuso après la nouvelle défaite de l'Olympique de Marseille ce week-end face à Brest et la série noire qui ne s'arrête toujours pas, l'OM a décidé de faire confiance à un entraîneur d'expérience en la personne de Jean-Louis Gasset.

Passé par Bordeaux, Saint-Etienne et surtout la Cote d'Ivoire dont il a été le sélectionneur lors de la dernière CAN avant de se faire limoger à la suite de la défaite 4-0 face à la Guinée Equatoriale, le technicien français va débarquer à l'OM avec son adjoint Ghislain Printemps.

Problème, le Français est âgé de 70 ans et est trop vieux pour exercer en Ligue 1. L'article 655 alinéa 4 de la Charte du football professionnel stipule clairement que "l'âge limite pour exercer la profession d'entraîneur de football est fixé à 65 ans. Aucun contrat d'entraîneur ne sera enregistré en faveur d'un entraîneur ayant dépassé cet âge." Une dérogation accordée par la LFP est envisageable. Claudio Ranieri et Raymond Domenech en avaient bénéficié à Nantes, respectivement en 2017 et 2020, tout comme Guy Roux, en 2007, à Lens. Si l'accord est trouvé, Jean-Louis Gasset deviendrait le deuxième entraîneur le plus âgé de Ligue 1 derrière László Bölöni (70 ans), le technicien roumain du FC Metz

Peut-il s'adapter à l'OM ?

Qualifié de "papy" par Sébastien Haller, attaquant de la Côte d'Ivoire, Jean-Louis Gasset est reconnu pour sa capacité à gérer un groupe et des individualités. "Il est assez bienveillant, il est gentil, il prend le temps de discuter, il est posé. Il parle calmement. Il va être entouré de son staff qui va gérer les choses tranquillement mais ça passe aussi pas mal par le dialogue et la relation humaine" a expliqué le joueur de Dortmund sur la Chaîne L'Equipe.