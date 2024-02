Dani Alves condamnné à 4 ans et demi de prison pour "agression sexuelle"

L'ancien joueur du FC Barcelone a été reconnu coupable ce jeudi 22 février au terme de son procès.

Star du football et même légende au Brésil et au FC Barcelone, l'ancien latéral droit Daniel Alves a été condamné ce jeudi 22 février à une peine de 4ans et demi de prison par le tribunal de Barcelone.

Le Brésilien a été condamné pour agression sexuelle et non viol, une demande faite par les représentants du joueur, sur une jeune femme fin 2022. En plus de la peine de prison, s'ajoute cinq ans de liberté surveillée, neuf ans d'interdiction d'approcher la victime et 150 000 euros d'indemnisation à verser à la plaignante.

Accusé de viol par une jeune femme pour des faits présumés remontant à la nuit du 30 au 31 décembre 2022, l'ancien joueur du Barça et du PSG risquait jusqu'à 12 ans de prison selon la loi. Le procureur avait finalement requis une peine de neuf ans pour le Brésilien qui était en détention depuis le début d'année 2023. Malgré une peine plus faible, l'accusation se dit "satisfaite"

"C'est une condamnation qui reconnaît la vérité de la victime et la souffrance qu'elle a endurée. Nous sommes satisfaits. Il faut désormais que l'on évalue si la durée de la peine correspond à la réalité des faits" a expliqué la défense de la jeune femme aux médias espagnols.

Dani Alves a toujours nié le viol

"A aucun moment elle ne m'a dit qu'elle ne voulait pas ou quoi que ce soit. Je ne l'ai pas giflée, je ne l'ai pas jetée à terre. Je ne suis pas un homme violent. Elle ne m'a pas dit qu'elle ne voulait pas avoir de relations sexuelles" a expliqué le footballeur durant son procès. Elle a mis sa main derrière mon dos et a commencé à toucher mes parties. Nous étions en train de danser, d'interagir. Nous étions plus proches, elle a commencé à danser plus près de moi. C'était une danse disco typique. Elle m'a dit oui pour aller aux toilettes, je n'ai pas eu à insister. J'ai attendu un moment, pensant qu'elle ne viendrait pas, qu'elle ne voulait pas. Et quand j'ai ouvert la porte, je l'ai presque heurtée. Elle s'est mis à genoux devant moi et a commencé à me faire une fellation. J'ai baissé mon pantalon et je me suis assis sur la cuvette des toilettes. La fellation a duré pratiquement toute la durée du rapport. Ensuite, elle s'est assise devant mes jambes. (...) J'ai éjaculé en dehors de son sexe."

"Lorsque nous avons quitté la discothèque, j'avais trop bu. Ma femme dormait dans son lit. (...) J'ai ensuite appris par la presse que j'étais accusé de viol. Le monde s'est effondré. Je me suis retrouvé pratiquement ruiné parce qu'ils ont bloqué mon compte au Brésil et rompu tous mes contrats".