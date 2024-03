Heure, chaîne TV, comment suivre le tirage au sort des demi-finales de la Coupe de France

Le tirage au sort du dernier carré de la Coupe de France a lieu ce vendredi.

Le tirage au sort des demi-finales de la Coupe de France se déroule ce vendredi 1er mars. Nous ne connaissons pas encore l'intégralité des équipes qualifiées puisque la rencontre entre le PSG et le Nice aura lieu le 13 mars prochain en raison du calendrier surchargé des Parisiens et la règles des trois jours de repos obligatoires.

En attendant, trois des quatre équipes se sont qualifiées cette semaine à commencer par l'Olympique Lyonnais, vainqueur mardi 27 février du premier choc entre club de Ligue 1 face à Strasbourg après la séance de tirs au but. Une séance de tirs au but qui a également départagé Rouen et Valenciennes avec la victoire de Valenciennes, tenu en échec 1-1 à la fin des 90 minutes. Enfin, le petit poucet Le Puy est tombé face à Rennes sur le score de 3-1.

À quelle heure suivre le tirage ?

Le tirage au sort des demi-finales de la Coupe de France aura lieu un peu avant 20h

Sur quelle chaîne suivre le tirage ?

Co diffuseur de la Coupe de France, France 3 aura la primeur du tirage au sort lors de l'émission Tout le Sport.