Villarreal - OM : Marseille doit finir le job ! Les infos du match

Après un match aller de haute volée (4-0), l'OM doit terminer le travail sur la pelouse de Villarreal ce jeudi pour rejoindre les quarts de finale de l'Europa League.

Villarreal est totalement dos au mur et doit réaliser un exploit monumental pour espérer rejoindre les quarts de finale de l'Europa League. Balayés 4-0 au Vélodrome, les Espagnols devront prendre exemple sur leurs compatriotes du FC Barcelone qui avaient trouvé la recette lors de la fameuse remontada de 2017 face au PSG. Le Sous-marin jaune peut s'appuyer sur un troisième succès de suite en Liga obtenu face au Betis le week-end dernier (3-2). "Nous voulons donner au moins une victoire à nos supporters. Nous ne voulons pas dire au revoir à cette compétition avec un mauvais sentiment", a déclaré l'ancien entraineur de Marseille, Marcelino.

En face, l'arrivée de Jean-Louis Gasset à la tête du club olympien a plongé la cité phocéenne dans une certaine folie. Les Marseillais ont remporté cinq matches de rang et aimeraient certainement se qualifier avec la manière en ne perdant pas cette manche retour en Espagne. "On a pris une option, il y a un match retour qu'il faudra gérer. On a déjà vu des renversements de situation, et je suis bien placé pour savoir que 4-0 parfois ça ne suffit pas", a déclaré le coach olympien qui était l'entraineur de Montpellier en 1998 où les Marseillais avaient réussis à renverser un tel désavantage en s'imposant 5-4.

A quelle heure débute le match Villarreal - OM ?

Le match Villarreal - OM débutera à 18h45 ce jeudi. Il se déroulera à l'Estadio Ceramica de Villarreal.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Villarreal - OM ?

Deux chaînes diffuseront ce Villarreal - OM. En effet, W9 et Canal+Foot retransmettront ce huitième de finale retour de l'Europa League. Le Roumain István Kovács sera au sifflet. Un choix critiqué par les dirigeants phocéens car c'est un arbitre qui avait pris des décisions polémiques lors du tour préliminaire de la Ligue des champions au début de la saison face au Panathinaïkos.

Quelle diffusion streaming pour le match Villarreal - OM ?

Deux diffusions streaming seront disponibles pour suivre ce Villarreal - OM. En effet, MyCanal et 6Play proposeront aussi une diffusion de ce huitième de finale retour de l'Europa League.

Quelles compositions probables pour Villarreal - OM ?

Comme lors du match aller, Marcelino doit composer avec un bon nombre de blessure. Raul Albiol, Alfonso Pedraza, Ramon Terrats, Juan Foyth, Yéremy Pino et Denis Suarez sont forfaits alors qu'Alberto Moreno est suspendu. Le XI probable du Sous-marin jaune : Reina - Mandi, Bailly, Mosquera, Cuenca - Akhomach, Coquelin, Parejo, Baena - Guedes, Moreno.

En face, Jean-Louis Gasset devra composer sans Gigot et Murillo. Les blessés de longue date comme Valentin Rongier et Bilal Nadir s'ajoutent aussi la liste tout comme Jean Onana ou encore Pape Gueye qui ne sont pas inscrits en coupe d'Europe. Le XI probable de l'OM : Lopez - Clauss, Mbemba, Balerdi, Merlin - Kondogbia, Veretout, Harit - Sarr, Ndiaye, Aubameyang.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Villarreal - OM ?

Betclic : 2,20; 3,88; 2,79.

Unibet : 2,20; 3,92; 2,85.

Winamax : 2,20; 4; 2,85