Le nouveau maillot des Bleus pour l'Euro rend hommage à la génération Platini, pour quelles raisons ?

L'équipementier Nike a révélé les maillots domicile et extérieur que portera l'équipe de France lors de l'Euro 2024 avec de nombreux hommages et clins d'œil.

Après la révélation des maillots de l'équipementier Adidas il y a quelques jours et notamment le maillot "hommage" à Tintin pour l'équipe de Belgique, c'est au tour de Nike de dévoiler ses maillots 2024. Pour la France, ce maillot sera celui de l'Euro en Allemagne mais aussi des Jeux de Paris.

Les quarante ans du titre de 1984

2024 est en effet l'occasion de fêter pour l'équipe de France les quarante ans de son premier titre européen. Après le mondial 1982 et la demi finale contre la RFA entrée dans la légende, la sélection menée par son numéro 10 Michel Platini a en effet dominé cet Euro, remporté en France, grâce à son "carré magique" dans le cœur du jeu, composé de Michel Platini, Jean Tigana, Alain Giresse et Luis Fernandez.

Dans cette optique, l'équipementier américain a décidé rendre hommage aux grandes époques de l'équipe de France, et notamment à la génération Platini. Pour les quarante ans du titre de 1984 de la "génération dorée" à l'Euro, Nike a décidé de ressortir le coq, format XXL, brodé en écusson doré. Outre ce coq géant, Nike a également proposé pour ce maillot un bleu "électrique" plus clair que les tenues des dernières années des Bleus, une fois encore en hommage à la tunique de l'équipe de France à la fin des années 1970 et au début des années 1980.

© Nike

Pour le maillot extérieur, les références restent marquées avec les rayures verticales une nouvelle fois en référence aux maillots des années 1980. Un peu plus de nouveauté cette fois-ci avec des rayures passant progressivement du bleu au blanc puis au rouge. Enfin, le maillot domicile arbore un col tricolore, tandis que le maillot extérieur revêt un col bleu. A l'intérieur des deux cols cependant, la même inscription : "Nos différences nous unissent".

© Nike

Si des premières images des maillots avaient fuité ces dernières semaines sur les réseaux sociaux, Nike a finalement décidé de les dévoiler ce dimanche 17 mars avec une campagne en ligne. C'est notamment le basketteur Victor Wembanyama qui a été le premier à arborer le maillot, avant le match entre San Antonio et Brooklyn dans la nuit de dimanche à lundi en France.

Un maillot également porté par les féminines

Pour cette année chargée en compétitions pour les équipes masculines et féminines de football, la fédération a fait le choix d'un maillot unique à toutes les sélections. Ce maillot de l'Euro sera donc également celui des équipes féminines et masculines pour les Jeux de Paris.