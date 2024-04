Lille - OM : les Lillois enfoncent les Marseillais et montent provisoirement sur le podium !

23:25 - Le résumé du match

En ouverture de la 28e journée de Ligue 1, Lille recevait l'un des prétendants aux places européennes, l'Olympique de Marseille. Dès les premières minutes, les duels sont âpres et les Lillois dominent la rencontre. Si Tiago Santos se montre, son coéquipier Alex Sandro est le premier à porter le danger sur la cage de Pau Lopez. Sur un coup franc, le défenseur reprend de la tête et voit Pau Lopez repousser sa reprise du poing. Les minutes se suivent et se ressemblent pour les joueurs de l'OM, qui étaient asphyxiés par le pressing lillois. Les joueurs de Paulo Fonseca n'hésitent à tenter leur chance de loin comme Tiago Santos ou Nabil Bentaleb. Pau Lopez sauve les siens et garde sa cage inviolée. La première période se termine par une intensité élevée, où les Lillois ont tenté d'utiliser la profondeur pour faire la différence.

Au retour des vestiaires, les Nordistes vont poursuivre leurs efforts. À la 54e minute de jeu, Luis Henrique sert Samuel Gigot qui glisse. Jonathan David récupère le ballon et se présente face au capitaine marseillais. Il l'élimine avant d'être taclé et Bastien Dechepy siffle penalty. Le Canadien ouvre le score et lance les Dogues. À l'heure de jeu, Jean-Louis Gasset procède à des changements pour tenter de faire la différence, en vain. Après un ballon perdu, Nabil Bentaleb sert Rémy Cabella sur la côté gauche. L'ancien joueur de l'OM enroule sa frappe et trompe Pau Lopez sur sa gauche. Après le but du break, les Marseillais se rebellent et Quentin Merlin sert Aubameyang dans la surface. Alex Sandro dégage mais ça heurte Ismaily qui pousse involontairement le ballon dans le but, à la 81e minute de jeu. Mais l'espoir marseillais n'a pas duré. Trois minutes plus tard, une action d'école lilloise conclue par Gudmundsson permet d'offrir définitivement ce choc à Lille. Avec ce succès, les Dogues sont provisoirement troisièmes de Ligue 1, en attendant le match entre l'AS Monaco et le Stade Rennais. Côté marseillais, ce troisième revers de suite en Ligue 1 est une mauvaise opération. Ils sont désormais à dix points de leurs adversaires du soir.