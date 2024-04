PSG - Clermont : avant le Barça, la compo chamboulée

Le PSG reçoit ce samedi 6 avril le Clermont Foot 63 pour le compte de la 28e journée de Ligue 1.

Ce samedi 6 avril à 21h, le Paris Saint-Germain reçoit Clermont au Parc des Princes lors de la . Ce match contre la lanterne rouge du championnat devrait être l'occasion pour la formation de Luis Enrique de faire tourner l'effectif, à quatre jours de la rencontre de Ligue des Champions contre le FC Barcelone en quart de finale. La rencontre de mercredi soir est en effet le match le plus important de la saison pour les Parisiens, qui espèrent retrouver les demi finales pour la première fois depuis 2021.

Après la victoire lors du Classique le week-end dernier et la qualification en finale de la Coupe de France cette semaine contre Rennes, Luis Enrique devrait reposer plusieurs de ses joueurs majeurs ce week-end. En premier lieu Warren Zaïre-Emery. Le milieu de 18 ans est en effet sorti à la 76e minute mercredi soir, visiblement touché à la cuisse gauche. Le staff parisien ne devrait pas prendre de risque et le préserver dans un match où sa présence n'est pas déterminante. Le défenseur brésilien Beraldo ne sera pas non plus sur la feuille de match ce samedi, il est suspendu pour deux matchs après son carton rouge reçu contre l'Olympique de Marseille dimanche dernier lors du Classique.

A quelle heure à lieu le match Paris Saint-Germain contre Clermont Foot 63 ?

L'affiche de Ligue entre le PSG et Clermont se tiendra samedi 6 avril 2024 à 21h, au Parc des Princes, à Paris.

Où est diffusé la rencontre ?

La rencontre PSG-Clermont est diffusée en direct et en exclusivité sur Canal + Sport 360.