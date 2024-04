DIRECT. Benfica - OM : Aubameyang réveille l'espoir

Mené de deux buts et en grande difficulté pendant une heure, les Marseillais se sont relancés grâce à Aubameyang et tentent de revenir sur le Benfica Lisbonne dans ce quart de finale aller d'Europa.

En direct

22:45 - Balerdi sans solution Sans solution de relance propre, Balerdi est contraint d'allonger dans la diagonale vers la gauche mais c'est trop profond pour Soglo qui ne peut éviter la touche.

22:43 - Balerdi et Aubameyang dégagent les corners Le premier corner de Di Maria est brossé rentrant au premier poteau mais Balerdi s'impose dans les airs pour concéder un second corner, qu'Aubameyang se charge d'envoyer loin de la surface marseillaise.

22:41 - Rafa Silva bien pris Sur une passe interceptée de Veretout, le Benfica se projette en contre avec Di Maria à droite. L'Argentin cherche à transmettre dans la surface à Rafa Silva mais ce dernier est collé dans le dos par Balerdi qui le repousse. L'OM finit par concéder un corner.

22:36 - Florentino soulage les siens Veretout va de l'avant et passe par la droite. L'ancien nantais ajuste son centre à ras de terre et voit Ounahi le lorgner devant le but mais Florentino coupe la trajectoire et concède un corner que l'OM n'exploite pas.

22:34 - Le mauvais pied pour Harit Sur un centre d'Ounahi venu de la droite, Harit est à la réception au-delà du second poteau mais plutôt que de tenter sa chance pied gauche car plus facile à reprendre ainsi, il opte pour son pied droit sans parvenir à l'ouvrir. Sa tentative passe à côté.

22:32 - Double changement pour Benfica A la 71e minute, Schmidt réalise ses deux premiers changements avec les sorties de Neres et Tengstedt pour lancer l'inoxydable Joao Mario et le prometteur Marcos Leonardo.

22:30 - Mbemba est sorti Dans la foulée du but d'Aubameyang, Jean-Louis Gasset poursuit son coaching avec la sortie de Mbemba remplacé par Soglo. Le roc congolais est immédiatement pris en charge par les services médicaux marseillais car il tirait sérieusement la langue depuis plusieurs minutes.

22:27 - Aubameyang réduit l'écart (2-1) Depuis la ligne médiane ou presque, Ounahi appuie sa passe à ras de terre vers l'avant en direction d'Aubameyang. Le Gabonais gagne son duel contre Antonio Silva grâce à un contre favorable et se présente seul face à Trubin, qu'il trompe de l'intérieur du droit côté opposé.

22:25 - Gigot se trompe Resté aux avant-postes à la suite d'un corner, Gigot est servi parfaitement à l'entrée de la surface sur une passe limpide de Veretout. Pas habitué à se retrouver dans cette situation, le défenseur marseillais ne se retourne pas et croit utile de jouer en pivot mais sa passe vers l'avant est maladroite et trop longue. L'action marseillaise échoue.

22:24 - Florentino sur la trajectoire Luis Henrique se projette à gauche après une combinaison avec Ounahi. Le Marseillais voit ses attaquants se mettre en retrait et cherche à les servir mais Florentino anticipe bien l'uniformité des mouvements adverses.

22:23 - Ndiaye ne cadre pas Décalé sur la droite dans la surface, Ndiaye ne prend pas la peine de contrôler et tente de surprendre Trubin au premier poteau. Sa tentative astucieuse du droit flirte avec le montant mais passe à droite.

22:18 - Pas de pénalty pour l'OM ! Alors qu'il part en arrière pour se recentrer, Aubameyang pousse son ballon et vient se faire percuter latéralement par Joao Neves. Le milieu portugais intervient brutalement et tamponne l'attaquant gabonais qui s'écroule dans la surface. L'action file pour un contre lisboète qui n'aboutit pas. Sur l'arrête de jeu, l'assistance vidéo analyse les images et estime, certainement à tord, que l'intervention défensive du Portugais était licite.

22:16 - Tengstedt frappe dans la surface Côté gauche, Aursnes déborde et parvient à trouver à ras de terre Tengstedt. L'attaquant danois a un temps d'avance sur Balerdi et le reste de la défense marseillaise mais dans un angle fermé, il dévisse son tir de l'extérieur du gauche.

22:16 - Moumbagna remplacé Dans la foulée du but, Moumbagna quitte la pelouse, remplacé par Ounahi. Jean-Louis Gasset cherche à mieux équilibrer son équipe.

22:13 - Di Maria punit l'OM en contre (2-0) Alors que l'OM s'est projeté en nombre vers l'avant, il se fait prendre en contre par les Lisboètes. Di Maria conduit la charge, donne dans la course à Neres qui dédouble à droite. Le Portugais lève la tête et met en retrait sur l'Argentin qui finit en ouvrant son pied gauche pour déposer le ballon dans le petit filet gauche.

22:13 - Di Maria au-dessus Dans l'axe à 20 m, Di Maria se déporte vers la gauche et devant Harit, déclenche une frappe du gauche qui lui échappe et passe largement au-dessus.

22:11 - Le contre marseillais mal joué Sur un corner tiré depuis la droite par Di Maria, Aubameyang dévie au premier poteau devant Tengstedt. Les Marseillais se projettent en contre avec Ndiaye qui pousse loin devant lui à droite. Le Marseillais centre en bout de course mais ne dose pas sa passe qui survole la surface où avait fait l'effort de monter Aubameyang et Moumbagna.

22:09 - Antonio Silva met en corner Sur une belle remontée de balle initiée par Aubameyang, Veretout s'approche de la surface à droite, se sert de l'appel dans le couloir de Mbemba et d'un partenaire dans l'axe à ses côtés pour brosser un centre dans la zone de vérité. Au second poteau, Antonio Silva saute au-dessus d'Aubameyang et met en corner. Ce dernier ne donne rien.

22:07 - Reprise à Lisbonne Le jeu reprend à Lisbonne où les Marseillais donnent le coup d'envoi de la seconde période avec un long ballon en retrait pour Pau Lopez qui allonge à gauche.

21:50 - Marseille dans le dur à Lisbonne (0-1) Au bout d'une première période délicate, l'Olympique de Marseille regagne les vestiaires avec un but de retard (0-1). Incapables de se libérer et porter le danger sur le but adverse sinon sur corner, les Marseillais ont subi l'intensité lisboète et ont fini par craquer peu après le quart d'heure de jeu sur une action initiée et conclue par l'insaisissable Rafa Silva. Au-delà de l'écart qui aurait pu être plus grand si Neres avait été plus réaliste, l'OM peut déplorer la perte dans les derniers instants Quentin Merlin, blessé à la jambe gauche.

21:48 - Merlin remplacé Le visage caché par ses mains, se tordant de douleur, Merlin est évacué sur la civière alors que Ndiaye prend sa place sur le terrain dans le temp additionnel.

21:47 - Temps additionnel : 2 minutes Alors que Merlin est pris en charge par les soigneurs marseillais, le quatrième arbitre indique qu'il y aura deux minutes de temps additionnel dans cette première période.

21:46 - Blessure de Merlin ! Sur le dribble de Neres, Merlin tente d'intervenir mais son pied gauche reste planté dans le sol. Sa cheville et son genou se tordent. Le latéral est resté au sol suite à cette action et va être évacué sur une civière.

21:45 - Neres se joue de Merlin Neres dézone côté droit et s'en va dans une accélération pour passer entre Merlin et Balerdi. Au moment d'entrer dans la surface et de frapper, il est contré par l'Argentin mais le latéral français reste, lui, au sol.