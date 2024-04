DIRECT. Barcelone - PSG : l'énorme pression des Parisiens ! Suivez le match

Le Barça reçoit le PSG ce mardi 16 avril à l'occasion du quart de finale retour de la Ligue des champions. Paris est dos au mur après sa défaite lors du match aller (2-3). Suivez le match en direct.

En direct

21:11 - De gros duels pour Mbappé (10') L'attaquant parisien est déjà à la lutte avec Araujo et Cubarsi. Pour le moment, les deux défenseurs barcelonais prennent le dessus dans ce Barcelone - PSG à l'image de ce gros tâcle d'Araujo.

21:10 - Les supporters parisiens prennent aussi le dessus (9') Comme sur le terrain, la bataille des premières minutes dans les tribunes est remportée par les supporters parisiens qui se font largement entendre depuis le début de ce Barcelone - PSG.

21:08 - Un premier corner ! (7') Quelle entame de match des Parisiens dans ce Barcelone - PSG ! Ousmane Dembélé obtient le premier corner de la soirée.

21:07 - Mbappé copieusement sifflé (6') Le potentiel futur attaquant du Real Madrid est copieusement sifflé par les supporteurs du grand rival des Merengues.

21:06 - Paris montre les crocs (5') Dès les premières minutes de ce Barcelone - PSG, les Parisiens sont à l'avant et imposent un gros pressing. Pour le moment, les Blaugranas parviennent à gérer.

21:05 - Vitinha s'essaye (4') La première frappe de ce Barcelone - PSG est pour Paris et Vitinha. La tentative du Portugais est contrée par la défense des Blaugranas.

21:04 - Le Barça laisse la balle (3') Dès les premières minutes de jeu dans ce Barcelone - PSG, les Barcelonais sont plutôt en mode défensif.

21:03 - Un premier duel (2') Cubarsi et Mbappé se livrent un premier duel dans ce Barcelone - PSG et le défenseur du Barça s'impose déjà.

21:03 - Barcola à gauche (1') Luis Enrique a déjà choisit de brouiller les pistes. Sur la composition officielle, Dembélé était en pointe mais l'ancien Barcelonais est finalement à droite.

21:02 - C'EST PARTI ! Ce Barcelone - PSG est lancé ! István Kovács donne le coup d'envoi de cet immense rendez-vous de football. Paris, dos au mur, doit absolument s'imposer de deux buts pour rejoindre le dernier carré de la Ligue des champions.

20:56 - Les deux équipes rentrent sur la pelouse ! À moins de cinq minutes du coup d'envoi de ce Barcelone - PSG les deux formations rentrent sur le terrain dans une sublime ambiance. L'heure du grand rendez-vous a sonné !

20:49 - 23% de chances de qualification pour le PSG Selon Opta, les Parisiens ont 23% de chances de se qualifier après le match aller de ce Barcelone - PSG.

20:42 - Javier Pastore est à Barcelone Des stars seront à Montjuic pour ce Barcelone - PSG ! Parmi elles, l'ancien Parisien sera dans l'antre barcelonais pour assister à ce quart de finale retour de la Ligue des champions.

20:35 - Le Barça à l'aise après une victoire au match aller Après le match aller de ce Barcelone - PSG, les Blaugranas peuvent confirmer leur performance après avoir gagné la rencontre aller. 37 fois des 39 fois où ils se sont imposés à l'aller, les Barcelonais ont conservé leur avance et se sont qualifiés.

20:28 - Dembélé sur ses anciennes terres Un ancien joueur du Barça va retrouver son ancienne équipe à l'occasion de ce Barcelone - PSG. En effet, Ousmane Dembélé, titulaire avec Paris, va évoluer devant ses anciens supporters qui lui seront peut-être hostiles. "Nous n'oublions pas, Judas", pouvait-on lire sur une banderole aux abords du stade.

20:21 - L'échauffement a débuté Les gardiens sont entrés en premier sur la pelouse de l'antre barcelonais pour débuter leur échauffement dans ce Barcelone - PSG. Les joueurs vont suivre.

20:14 - Xavi optimiste "Il y aura plus de tension au moment où l'arbitre donnera le coup d'envoi. On aura des gros duels derrière avec leur trio offensif. Ce sera un match intense et très serré. Je pense que ce sera une rencontre très similaire à celle de l'aller", estime Xavi à moins d'une heure du coup d'envoi de ce Barcelone - PSG.

20:07 - Le PSG en blanc À l'occasion de ce Barcelone - PSG, les Parisiens ont troqué leur tenue traditionnelle pour évoluer en blanc.

20:00 - Les derniers mots de Luis Enrique "On doit commencer de la meilleure manière possible. On doit pas déroger à notre mentalité par rapport au match aller et on va essayer de marquer le premier. Nous sommes contents car nous avons eu du temps pour préparer le match", a déclaré Luis Enrique au micro de Canal+.

19:53 - Les compositions d'équipes ! Elles sont enfin là ! Les compositions d'équipes de ce Barcelone - PSG sont tombées. Xavi s'appuie sur l'équipe qui s'est imposé au Parc des Princes à l'aller à l'exception de Sergi Roberto suspendu. Pedri le remplace. Le XI des Blaugranas : Ter Stegen - Cancelo, Cubarsi, Araujo, Kounde - Gündogan, de Jong, Pedri - Raphinha, Lewandowski, Yamal. Luis Enrique a finalement réservé une surprise pour ce rendez-vous. Ugarte, attendu, est sur le banc. Hakimi, de retour de suspension, est présent. Le XI de Paris : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Lucas Hernandez, Nuno Mendes - Zaïre-Emery, Ruiz, Vitinha - Dembélé, Mbappé, Barcola.

19:45 - La performance XXL de Vitinha à l'aller Le milieu de terrain portugais était en feu au match aller de ce Barcelone - PSG. Il a été dans tous les bons coups avec 101 touches de balles et un bilan de 82 passes réussies sur 84 tentées. Une première en Ligue des champions depuis un certain Xavi qui entraine le club catalan aujourd'hui. En plus de cette très belle ligne de statistiques, Vitinha a été le second buteur du club de la capitale lors du match aller.

19:30 - L'autre ticket pour la première demi-finale connue ce soir En même temps que ce Barcelone - PSG aura lieu le deuxième quart de finale de la soirée. L'Atletico Madrid se déplacera à Dortmund pour tenter de conserver son avance de l'aller (2-1). Si les Colchoneros y parviennent ils affronteront le Barça ou Paris. En revanche, si le Borussia Dormtund renverse la tendance alors le club allemand rejoindre le dernier carré.

19:15 - Deux équipes en quête d'un retour dans le dernier carré Voir le FC Barcelone ou le PSG en demi-finale de la Ligue des champions serait quelque chose d'inédit depuis quelques années. En effet, les Blaugranas n'ont pas connu ce stade de la Ligue des champions depuis la saison 2018/2019 alors que Paris n'a pas rejoint le dernier carré de la plus grande coupe d'Europe depuis 2020.

19:00 - Du monde attendu à Barcelone Pour ce quart de finale retour entre le FC Barcelone et le PSG, 52.000 spectateurs sont attendus ce soir au stade olympique de Montjuïc, dont 3.000 supporteurs parisiens. L'adjoint de Didier Deschamps, Guy Stephan, sera aussi du voyage pour superviser les internationaux français avant les convocations pour l'Euro 2024 qui seront annoncées le 16 mai.