DIRECT. OM - Benfica : suivez le match

L'Olympique de Marseille aborde son quart de finale retour d'Europa League avec un but à remonter sur le Benfica Lisbonne.

En direct

20:45 - Gasset a préparé tous les scénarios Profitant de la semaine de repos accordé par la LFP, Jean-Louis Gasset a préparé au mieux ce quart de finale retour, repérant le secteur où l'OM a été défaillant au Portugal. "Ce que nous n'avons pas bien fait au match aller, c'est dans les transitions. Ils ont des joueurs forts en contre-attaque, donc il va falloir être présents dès la perte de balle", a indiqué le technicien marseillais. Ce répit a aussi permis aux Marseillais de se préparer à tous les scénarios. "Nous avons 90 minutes pour marquer un but et peut-être une prolongation devant notre public pour marquer le second", a appuyé Gasset. Ce dernier a même concocté une séance de tirs au but à l'issue de l'entraînement de mercredi.

20:40 - La débâcle chypriote Invaincu cette saison à domicile en Ligue Europa, l'OM reste sur 6 rencontres sans défaite dans la compétition au Vélodrome. La dernière fois que les Marseillais sont tombés devant leurs supporters en C3, c'était le 13 décembre 2018 lors de la dernière journée d’une phase de groupes cataclysmique (5 défaites). Ils avaient alors pris une claque par l'Apollon Limassol porté par le doublé de Maglica et fini la rencontre à 9 (1-3).

20:35 - La sécurité du Vélodrome Cette saison, l'Olympique de Marseille a fait du stade Vélodrome un terrain hostile pour tous les visiteurs. En 20 matchs disputés à domicile, les hommes de Jean-Louis Gasset n'ont chuté qu'une seule fois. C'était à l'occasion du Classique face au PSG (0-2).

20:30 - La mauvaise série se poursuit L'Olympique de Marseille reste sur une série de cinq revers consécutifs toutes compétitions confondues. Les Marseillais se sont ainsi inclinés à Villarreal (1-3), Rennes (0-2), face au Paris Saint-Germain (0-2), à Lille (1-3) et chez le Benfica Lisbonne (1-2). Le club marseillais n'a plus gagné depuis le 10 avril et la réception de Nantes (2-0).

20:25 - Comme en 2018 ? C'est la première fois depuis 2018 que l'Olympique de Marseille atteint la phase à élimination directe de l'Europa League. Il y a six ans, le club phocéen était déjà passé par les barrages et y avait éliminé le Sporting Braga (3-0 à domicile et 0-1 au Portugal, ndlr). Derrière, il avait réalisé une épopée jusqu'en finale, échouant face à l'Atletico de Madrid (0-3).

20:20 - Une semaine de repos Depuis le quart de finale aller au Portugal, l'Olympique de Marseille a pu bénéficier d'une semaine complète de repos. En effet, les Marseillais, comme les Parisiens et les Lillois, ont été dispensés de Championnat par la Ligue de Football Professionnel (LFP) afin de pouvoir préparer au mieux leur manche retour. A voir si ce repos bienvenu saura faire la différence face aux Lisboètes pour atteindre les demi-finales de l'Europa League.

20:15 - Aubameyang n'a pas suffi La semaine dernière, l’Olympique de Marseille n'a pas démérité mais a concédé la défaite à l'Estadio da Luz (1-2). Les Marseillais ont d’abord subi pendant près d’une heure le rythme et l’intensité portugaise, ne parvenant pas à isoler Joao Neves ou à contenir les projections de Rafa Silva. Ils ont alors logiquement encaissé un but du meneur portugais avant que Di Maria ne se rappelle à leurs bons souvenirs à la conclusion d'un contre. Loin de lâcher, les Marseillais ont peu à peu inverser le rapport de force et ont su réduire l’écart par Aubameyang, parfaitement servi par Ounahi. La dernière demi-heure fut marseillaise mais la domination stérile.

20:10 - Acte VII C'est la 7e fois que le Benfica Lisbonne et l'Olympique de Marseille se croisent sur la scène européenne en match officiel. Pour le moment, l’avantage est légèrement en faveur des Lisboètes qui comptent trois succès contre un seul à leurs rivaux marseillais, pour deux nuls.

20:09 - Une composition identique pour le Benfica avec Di Maria Comme attendu, Roger Schmidt n'a effectué aucun changement pour aborder le quart de finale retour d'Europa League. Tengstedt sera à la pointe de l'attaque avec sur les ailes Neres à gauche et Di Maria à droite. En retrait, Rafa Silva conduira le jeu lisboète, avec Joao Neves et Florentino pour le couvrir. Derrière, du classique aussi avec le duo Otamendi-Antonio Silva dans l'axe, Bah à droite et Aursnes à gauche.

20:07 - La composition de l'homme avec une surprise Une semaine après le match aller au Portugal, Jean-Louis Gasset a aligné une équipe avec quelques changements. En défense, le jeune Soglo démarre comme latéral gauche à la place de Merlin, blessé à la cheville. Devant, Aubameyang sera seul en pointe avec le soutien d'Harit et Ndiaye tandis que Veretout, Kondogbia et Ounahi formeront le milieu olympien.

20:05 - Un Allemand au sifflet La rencontre sera arbitrée par l'Allemand Felix Zwayer. Il sera assisté par ses compatriotes Stefan Lupp et Marco Achmüller. Un autre Allemand Harm Osmers officiera comme 4e arbitre. L'arbitrage vidéo sera, quant à lui, assuré par la paire germanique Bastian Dankert-Marco Fritz.