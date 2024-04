DIRECT. Marseille - Nice : Moumbagna voit rouge, l'OM à 10, suivez le match

Match capital pour l'Olympique de Marseille qui accueille Nice et doit s'imposer pour continuer à croire aux places européennes en Ligue 1.

En direct

21:50 - Un OM à réaction et à 10 à la pause (1-1) Après un début de match compliqué où ils ont subi l'intensité niçoise et concédé un but de Moffi, l'Olympique de Marseille a su hausser son niveau et mettre plus d'engagement pour recoller à la faveur d'une jolie volée du droit de Clauss (1-1). Plus conquérant, les Marseillais ont néanmoins mal fini la première période voyant Moumbagna être sévèrement expulsé pour un deuxième carton jaune.

21:47 - Carton rouge pour Moumbagna ! Enorme coup dur pour l'OM qui se retrouve réduit à 10 dans le temps additionnel de la première période. Alors qu'il pousse trop son ballon à la lisière de la surface niçoise, Moumbagna percute violemment Mendy. Le latéral niçois est projeté au sol et après quelques instants, l'arbitre sort un carton jaune, le deuxième pour l'attaquant qui est donc expulsé.

21:46 - Temps additionnel : 2 minutes Il y aura deux minutes de temps additionnel dans cette première période entre l'OM et Nice.

21:44 - Parade décisive de Pau Lopez L'OM peut remercier Pau Lopez. Le portier marseillais se détend sur sa gauche et parvient à mettre la main sur le ballon frappé du gauche par Sanson à 9 m. Une main ferme dont il avait besoin car Moffi rôdait et aurait marqué si le ballon juste été repoussé.

21:43 - Sanson de loin Servi par Bard, Sanson n'est pas attaqué et en profite pour s'approcher à 25 m d'où il allume une frappe sèche du droit. C'est sur Pau Lopez qui capte sans mal.

21:42 - Mauvais choix d'Aubameyang Harit voit l'espace au centre du terrain où Veretout est seul. L'ancien du FC Nantes décale à droite pour Aubameyang qui se sert de l'appel de Clauss dans le couloir pour repiquer et enchaîner avec une frappe du gauche. C'est contré par un défenseur azuréen.

21:41 - Nice inoffensif Depuis que Moffi a manqué sa reprise sur un centre de Mendy, les Niçois ont totalement baissé dans l'intensité et l'engagement. Ils ne parviennent plus à se trouver techniquement et à approcher du but de Pau Lopez.

21:38 - Excès d'engagement de Kondogbia Côté droit, Cho percute et est victime d'une charge non maîtrise de Kondogbia. Le milieu de l'OM est averti verbalement par l'arbitre, qui lui indique qu'une prochaine faute de cette nature donnera lieu à un carton jaune.

21:37 - Balerdi met sa tête au-dessus De 35 m sur la gauche, Garcia allonge son coup franc et trouve Balerdi aux 6 m. L'Argentin s'impose dans les airs face à deux Niçois mais ne domine pas son ballon et l'envoie au-dessus.

21:32 - Clauss égalise d'une superbe volée (1-1) Sur un centre venu de la gauche, Thuram rate son dégagement de la tête et le ballon file dans l'axe droit de la surface où Clauss débarque, contrôle de la poitrine et enchaîne d'une volée de l'extérieur du droit. Sur sa ligne, Bulka dévie dans son propre but.

21:31 - Marseille ne combine pas bien A 20 m, Kondogbia ouvre à gauche sur Veretout qui remise en bout de course pour Aubameang en retrait mais c'es dans un mauvais timing.

21:30 - Le jeu est hâché Depuis quelques minutes, le match s'est enfoncé dans un faux rythme avec de nombreux arrêts de jeu dus à des fautes à répétition comme cette charge mal maîtrisée de Garcia dans le dos de Cho.

21:27 - Kondogbia touché au visage Au milieu du terrain, Kondogbia lorgne le ballon mais reçoit une gifle involontaire de Sanson. Le milieu marseillais reste au sol et le jeu est arrêté.

21:26 - Veretout tombe dans la surface Aubameyang talonne dans la course de Veretout qui se projette à gauche. L'ancien de l'AS Rome est poursuivi par Sanson et se sentant court, il explose au duel dans la surface en s'écroulant. L'arbitre est bien placé et ne siffle rien.

21:24 - Moffi croise trop Les Niçois créent le décalage en cassant le milieu marseillais. Sanson lance à droite Mendy qui centre en première intention et trouve dans la surface Moffi dont la reprise de l'intérieur du droit est trop croisée et file à gauche du poteau de Pau Lopez.

21:23 - Carton jaune pour Moumbagna Au duel avec Dante, Moumbagna se bat pour récupérer le ballon et au moment de mettre le pied dessus, il écrase ses crampons sur le pied de Thuram venu nettoyer la zone. Carton jaune pour l'attaquant marseillais.

21:20 - Dante déterminant dans sa surface Harit percute dans l'axe et s'appuie sur Aubameyang. Le Gabonais lève le ballon et donne dans la surface par-dessus pour le Marocain. Il est devancé par un superbe retour de Dante qui en se jetant, aux 6 m, dégage le ballon avant la frappe marseillaise.

21:18 - Bulka plein d'assurance Sur un long ballon marseillais, Bulka sort hors de sa surface et réalise un superbe enchaînement contrôle-dribble pour effacer Aubameyang qui venait au pressing. Belle assurance du portier niçois.

21:14 - Moffi ouvre le score pour Nice (0-1) Depuis sa moitié de terrain, Boga accélère le mouvement et percute, s'appuyant sur Cho en pivot dans le rond central. Le Niçois se retourne et s'emmène le ballon jusqu'à la surface adverse où Pau Lopez sort mais se manque. Derrière, Moffi en profite de l'intérieur du droit pour marquer dans le but vide.

21:13 - Bulka veille devant son but De 40 m, Veretout dépose son ballon sur la tête de Gigot à droite du but. Le capitaine marseillais remise dans l'axe mais trop près de Bulka qui capte dans les airs.

21:12 - Carton jaune pour Moffi Auteur d'une grosse semelle sur un Marseillais près du rond central, Moffi est logiquement averti par l'arbitre central.

21:11 - Veretout lobe ses partenaires Le premier corner du match est très mal tiré par Veretout qui lève trop son ballon qui survole la surface niçoise et finit en sortie de but.

21:09 - Todibo anticipe la passe Dos au but à la lisière de la surface, Moumbagna veut servir d'appui et lancer un partenaire à gauche mais Todibo lit bien la situation et intercepte.

21:06 - Veretout au-dessus Le renversement d'Aubameyang est trop long pour Moumbagna mais le ballon reste marseillais et Clauss joue latéralement dans la surface pour Veretout qui frappe en première intention. Son tir passe largement au-dessus.