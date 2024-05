Quevilly - Saint-Étienne : une grosse tuile pour les Verts, les infos du match

38e et dernière journée de Ligue 2 ce vendredi. Dans un multiplex sous haute tension, l'AS Saint-Étienne tentera de décrocher sa montée en Ligue 1 sur la pelouse de Quevilly Rouen Métropole.

Quevilly le sait déjà, le maintien n'est plus possible. Le club normand tentera donc de jouer les arbitres dans cette dernière journée de Ligue 2 et de donner un peu de joie à leurs supporteurs avant d'évoluer en Nationale la saison prochaine. Les Normands n'ont pas gagné en Championnat depuis le 13 avril et viennent d'enchainer 5 matchs de rang sans le moindre succès. Les deux dernières rencontres se sont soldées par des défaites.

En face, Saint-Étienne, auteur d'une remontée héroïque, a eu deux coups d'arrêts qui pourraient faire mal. Les Stéphanois viennent d'enchainer deux matchs nul et ont désormais besoin d'une victoire et d'une défaite ou d'un match nul d'Angers dans le même temps pour arracher la montée directe. Il faudra sinon passer par une phase de barrages.

A quelle heure débute le match Quevilly - Saint-Étienne ?

Le match Quevilly - Saint-Étienne débutera à 20h45 ce vendredi. Il se déroulera au stade Robert-Diochon au Petit-Quevilly.

Sur quelle chaîne TV est diffusée Quevilly - Saint-Étienne ?

Le match entre Quevilly et Saint-Étienne sera diffusé sur Bein Sports 1. Marc Bollengier sera l'arbitre principal.

Quelle diffusion streaming pour le match Quevilly - Saint-Étienne ?

La seule diffusion streaming disponible pour suivre ce Quevilly - Saint-Étienne sera sur MyCanal. Il faut disposer d'un abonnement pour suivre la rencontre.

Quelles compostions probables pour Quevilly - Saint-Étienne ?

Jean-Louis Garcia, suspendu pour ce dernier match, enregistre le retour de son co-meilleur buteur Kalifa Coulibaly. Il devrait débuter la rencontre aux côtés de l'autre meilleur buteur du club Sambou Soumano. Le XI probable de QRM : Leroy - Loric, Batisse, Cissokho, Pendant - Cadiou, Pierret, Gbelle - Coulibaly, Soumano, Camara.

En face, Oliver Dall'Oglio ne pourra pas compter sur l'un des meilleurs gardiens de cette saison en Ligue 2. En effet Gautier Larsonneur sera absent. Il devrait être remplacé par Etienne Green. Thomas Monconduit sera également absent. Le XI probable des Verts : Green - Maçon, Briancon, Nadé, Petrot - Tardieu, Moueffek - Cardona, Chambost, Cafaro - Sissoko.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Quevilly - Saint-Étienne ?

Unibet : 4,30; 3,80; 1,68

Betclic : 4,35, 3,83, 1,67

Winamax : 4,10, 3,90, 1,70