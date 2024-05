DIRECT. Atalanta - Bayer Leverkusen : irrésistible, Lookman fait un récital, suivez les dernières minutes !

À dix minutes de la fin, Wirtz et Frimpong sont remplacés par Schick et Tella.

22:34 - Le triplé pour Lookman !

Après une récupération dans les pieds de Lookman, l'Atalanta relance et Scamacca sert Ademola Lookman. Le Nigérian provoque et fait un passement de jambes pour partir sur l'extérieur. L'attaquant frappe du gauche et envoie un missile dans la lucarne opposée.