Ouganda - Algérie : heure, chaine TV... Toutes les infos sur le match des éliminatoires pour le mondial 2026

Ce lundi 10 juin à 18h, l'Algérie affronte l'Ouganda pour le compte de la quatrième journée des éliminatoires du mondial 2026.

Les éliminatoires pour la coupe du monde 2026 se poursuivent sur le continent africain, avec ce lundi 10 juin la quatrième journée. Au cœur de cette journée, l'Algérie se déplace en Ouganda à 18h avec l'objectif de se reprendre après la défaite surprise jeudi dernier face à la Guinée (1-2). Si une défaite n'éliminerait pas complètement les Fennecs de la course vers les Etats-Unis, le Mexique et le Canada, où se déroulera la Coupe du monde 2026, elle mettrait l'Algérie en grand danger.

Pour son deuxième match à la tête de la sélection algérienne Vladimir Petkovic devrait effectuer plusieurs changements parmi les titulaires. On pourrait ainsi voir le milieu du Milan AC Ismaël Bennacer débuter au milieu alors que Yacine Brahimi est forfait.

En face, l'Ouganda est à égalité de points avec l'Algérie, la Guinée et le Mozambique en tête du classement du groupe G et ont battu le Botswana vendredi dernier (1-0). Actuellement 89e au classement FIFA, l'Ouganda reste sur trois défaites de rang face à l'Algérie, et n'a remporté que trois matchs en 13 confrontations face aux Fennecs.

À quelle heure se dispute le match entre l'Ouganda et l'Algérie ?

La rencontre entre l'Ouganda et l'Algérie a lieu le lundi 10 juin à 18 h, au stade national Mandela de Kampala, en Ouganda.

Où voir le match entre l'Ouganda et l'Algérie ?

La rencontre de la quatrième journée des éliminatoires du Mondial 2026 entre l'Ouganda et l'Algérie est retransmise en direct sur L'Équipe Live Foot.