DIRECT. Serbie - Angleterre : Bellingham donne l'avantage aux Anglais

But des Anglais! C'est Jude Bellingham qui donne un premier avantage aux Three Lions. Merveilleusement servi par Saka sur le côté droit, le milieu de terrain de Real place une tête rageuse dans la surface adverse qui ne laisse aucune chance à Rajkovic. 1-0 pour l'Angleterre qui concrétise sa belle domination de ce début de match.

Nous sommes dans une phase d'observation. Les Anglais dominent mais cette domination est stérile. Les milieux des Three Lions passent souvent par Bellingham au milieu alors que Saka et Foden trouvent moins d'espaces pour s'exprimer sur les ailes. Ca manque de vitesse dans les derniers décalages

Dragan Stojkovic qui dirige la sélection Serbe a disputé en tant que joueur l'EURO 1984 et l'EURO 2000. C'est son premier EURO comme entraîneur, il rentre donc dans le cercle des entraîneurs qui ont disputé cette compétition comme joueur et entraîneur

20:24 - Stojkovic tourné déjà vers la Slovénie et le Danemark?

Le sélectionneur serbe a avoué hier en conférence de presse que ce premier match du tournoi face à l'Angleterre sera moins important que les deux suivants :"Nous essayerons de faire le meilleur résultat possible à chaque match, mais les recontres contre la Slovénie et le Danemark restent les plus importants et les plus décisives. Cependant, nous nous battrons à chaque match"