Turquie - Géorgie : les Géorgiens et Willy Sagnol ont rendez vous avec l'Histoire

Qualifiée pour la première fois à une grande compétition internationale, l'équipe géorgienne entraînée par Willy Sagnol entre en lice aujourd'hui face à la Turquie pour cette première rencontre de Groupe F.

Pour ce jour historique du football géorgien, nous aurons donc un duel entre voisins en cette fin d'après midi au Stade de Dortmund (à 18h). Deux nations de l'extrême Est de l'Europe qui ne font pas partie des favoris de la compétition, mais qui ont toutes les deux beaucoup d’appétit pour franchir le premier tour de la compétition.

La Géorgie sans complexes

Willy Sagnol, en poste à la tête de cette sélection géorgienne depuis février 2021, croit fermement aux chances de son équipe de jouer les troubles-fêtes en Allemagne. Le travail qu'il a réussi à accomplir en trois ans dans ce petit pays de 3,71 millions d'habitants est colossal. Passé de la 98e au 75e rang du classement FIFA, la Géorgie accède aussi à la Ligue B de la Ligue des Nations après un parcours quasi parfait (5 victoires, 1 nul).

Le manque d'expérience et de certitudes que requiert un tournoi de telle envergure peut représenter un handicap pour ce genre de tournoi. Mais cela ne fait pas peur à Sagnol, qui deviendra aujourd'hui le premier français à entraîner une autre sélection que l'équipe de France dans un EURO.

Mikautadze et Kvaratshkelia les chefs de file d'un groupe ambitieux

Le milieu offensif de Naples et la star de l'équipe, Khvicha Kvarashkelia, aura un rôle prépondérant pour mener l'équipe géorgienne le plus loin possible. Son vécu en Serie A peut faire émerger d'autres pépites sur la scène internationale. Dans les 26 sélectionnés pour l'Allemagne, 23 clubs sont représentés à travers 17 pays. Deux attaquants jouent en France, en l'occurrence Davitachvili (Bordeaux) et Mikautadze (Metz). Ce dernier, brillant buteur des lorrains, essayera d'éclore avec son équipe nationale en endossant le costume de l'attaquant providentiel.

Une équipe de Turquie rajeunie

La Turquie qui peine à briller dans les phases finales de l'EURO depuis son brillant parcours en 2008 (demi-finaliste), débarque en Allemagne avec une équipe rajeunie et remodelée. L'entraîneur italien Vincenzo Montella a lui aussi imposé sa patte depuis son intronisation en septembre 2023. Il martèle depuis des jours que ces joueurs doivent se montrer ambitieux mais pas arrogants. Dans un collectif rôdé sans stars, c'est le jeune Orkun Kokçu (Benfica, 24 ans) qui devrait endosser le rôle de meneur de jeu.

Les compos probables des deux équipes

Equipe probable de la Turquie: Cakir (G) - Cadioglu, Bardakci, Akyadin, Celik - Ozcan, Calhanonglu, AKturkoglu, Yildiz, Kokcu - B.A Yilmaz

Equipe probable de la Géorgie: Mamadachvili (G) - Kachia, Dvali, Kvirkvelia - Chengelia, Kochorachvili, Mekvabichvili, Kakabadze, Chakvetadze - Mikautadze, Kvaratshkelia

Diffusion TV et Streaming - Sur quelle chaîne suivre la rencontre

Vous aurez un seul et unique choix pour voir ce Turquie - Géorgie (qui sera arbitré par l'Argentin Facundo Tello). Cette affiche sera diffusée par beIN Sports 1. La chaîne diffuse d'ailleurs l'intégralité des rencontres de l'Euro 2024.

Pour suivre le match sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous devez souscrire un abonnement 100% digital à BeIN SPORTS CONNECT ce qui vous permettra de rejoindre beIN Sports

Les côtes proposées