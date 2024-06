EURO 2024. France - Pays-Bas : la France se fait peur pour la suite de la compétition

Dans le choc du groupe D de l'Euro 2024 et sans Kylian Mpabbé, l'équipe de France a concédé un match nul rageant face aux Pays-Bas qui ne lui permet pas de valider sa qualification en 8e de finale.

En direct

08:37 - Aucun but marqué en deux matchs Après ses deux premiers matchs dans la compétition, force est de constater que l'attaque des Bleus reste en berne. Aucun but n'a été inscrit jusqu'alors. En effet, lors de la première rencontre remportée contre l'Autriche, c'est une réalisation contre son camp de la part d'un défenseur autrichien qui a permis aux Bleus de prendre le score. Kolo-Muani, Thuram, Mbappé, Giroud, Dembélé... Les attaquants vedettes de l'Equipe de France ne parviennent pas encore à trouver la solution pour faire basculer les matchs en leur faveur. Une constante qu'il faudra tenter de gommer lors du prochain match, d'abord pour s'assurer une qualification en 8e de finale - ce sera contre la Pologne (déjà éliminée) - le mardi 25 juin, mais surtout pour retrouver la confiance à l'approche de la phase finale de la compétition et des matchs éliminatoires.

08:30 - "L'important, c'est de se créer ces situations" Si le score est resté vierge, le contenu du match a pourtant de quoi rassurer les Bleus. "Il y a des périodes où tout rentre, d'autres où c'est plus compliqué. L'important, c'est de se créer ces situations. Avec la qualité qu'on a, j'ai confiance que ça soit mieux avec de la réussite et de la confiance" indiquait Coman à l'issue de la rencontre. Des propos confirmés par N'Golo Kanté, le milieu de l'Equipe de France qui s'est démultiplié ce vendredi soir. "On va dans la bonne direction, on était mieux que contre l’Autriche".

08:25 - Adrien Rabiot, symbole du manque de précision bleu La plus grosse occasion du match est à mettre au crédit du dépositaire du jeu bleu, Antoine Griezmann. Nous jouons la 13e minute de jeu lorsque Adrien Rabiot hérite du ballon à proximité des filets néerlandais, avec une possibilité nette de tenter sa chance pour ouvrir le core. Dans ce match débridé, le joueur de la Juventus de Turin a sûrement fait preuve de trop d'altruisme en tentant de servir Antoine Griezmann sur sa gauche, pas vraiment en meilleure posture pour assurer sa frappe. Ce dernier manque totalement sa tentative et le ballon est perdu par les hommes de Deschamps.

08:19 - L'équipe de France maladroite devant le but 8. C'est le nombre de tirs non cadrés par l'Equipe de France lors de son deuxième match de l'Euro 2024 face aux Pays-Bas. Une inefficacité chronique depuis le début de la compétition qui pose question et qui devrait donner des maux de tête à Didier Deschamps et son staff. Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir essayé. Rabiot (13e), Thuram (28e et 60e), puis Giroud (74e) ont tous eu des occasions franches pour faire trembler les filets. Mais la réussite a semblé fuir les champions du monde 2018. "La France a eu les meilleures occasions" déclarait le sélectionneur néerlandais Ronald Koeman à l'issue de la rencontre.

08:13 - Dominer n'est pas gagner, les Bleus inefficaces Les Bleus et les Pays-Bas se sont quittés sur le premier match nul et vierge de cet Euro 2024 (0-0) lors du sommet de ce groupe D. Avec ce résultat, les deux équipes comptent quatre points après deux matchs. Les hommes de Didier Deschamps ont pourtant eu les occasions pour leur permettre de faire la différence face aux Oranje. Ils ont tiré à 16 reprises, alors que leurs homologues néerlandais n'ont testé la fiabilité de Mike Maignan, le portier bleu qu'à 8 reprises. Les Bleus ont également eu la possession (58 % vs 42 %) et ont effectué près du double de passes que leurs adversaires. Un manque d'efficacité qui pourrait coûter cher aux Bleus dans la suite de la compétition, et qui ne leur permet pas de se qualifier dès ce vendredi soir pour les 8e de finale de l'Euro en Allemagne.

06:30 - Les Oranje encore muets face aux Bleus Après la fin de l'Euro 2020, les joueurs de Ronald Koeman ont disputé 36 matches. Sur ces rencontres disputées, ils n'ont pas marqué à deux reprises : la première fois le 24 mars 2023 face à la France et hier soir encore face aux hommes de Didier Deschamps.

04:00 - Encore un score nul et vierge pour les Bleus Les 0-0 deviennent une habitude pour les Bleus dans les compétitions majeures. Depuis son 1er 0-0 en 1992, les Bleus ont réalisé 12 scores nuls et vierges dans les Coupes du monde et les Euro. C'est plus que n'importe quelle autre équipe sur la période.

02:00 - La stat' impressionnante de Verbruggen Ce n'est peut-être que le symbole de l'apathie hollandaise lors de ce France - Pays-Bas. Le portier néerlandais Verbruggen a réalisé 40 passes dans cette rencontre et en a réussi 39. Un record depuis 1980 dans un Euro pour un portier ayant effectué au moins 40 passes.

00:00 - Un premier éliminé dans cet Euro 2024 Le match nul entre la France et les Pays-Bas a condamné la Pologne qui a 0 point après deux rencontres dans cet Euro 2024. Les Bleus affronteront une équipe qui ne jouera plus rien dans cette compétition.

21/06/24 - 23:50 - Griezmann lucide après le match "J'ai deux occasions où ça me reste dans les pieds. C'est vraiment dommage. C'est ce qu'il nous manque sur les deux matchs, de la réussite devant le but. On a été bons techniquement et tactiquement", a déclaré Antoine Griezmann au micro de M6 après ce France - Pays-Bas.

21/06/24 - 23:40 - L'énorme raté de ce France - Pays-Bas en vidéo C'est le gros raté de ce France - Pays-Bas. Rabiot et Griezmann se sont retrouvés en deux contre un face au portier hollandais mais ont réussi à louper cette occasion qui aurait mis les Bleus sur le bon chemin vers la qualification pour les huitièmes de finale de l'Euro 2024.

21/06/24 - 23:30 - Kanté encore homme du match Comme lors du premier match des Bleus dans cet Euro 2024, N'Golo Kanté a été élu homme du match de ce France - Pays-Bas. Surprise de la liste de Deschamps pour cette compétition, le milieu de terrain d'Al-Ittihad justifie sa place dans cette sélection.

21/06/24 - 23:20 - Les Bleus qualifiés en huitièmes si.. La France n'a pas encore acquis son billet pour les huitièmes de finale après ce France - Pays-Bas. En effet, une victoire aurait permis aux Français d'assurer ce billet mais ce nul les empêchent de s'endormir avec l'esprit léger. Il faudra donc rester concentré pour la dernière journée du groupe D avec un match face à la Pologne. Pour se qualifier, un match nul devrait suffire mais pour réussir à arracher la première place, il faudra réaliser un meilleur score que les Pays-Bas et même soigner la différence de buts. Les Oranje affronteront l'Autriche au même moment (ce mardi à 18h).

21/06/24 - 23:10 - Le résumé du match La France et les Pays-Bas se quittent sur un score nul et vierge (0-0). La première minute est presque catastrophique pour la France mais Maignan réalise un premier arrêt magique sur la frappe croisée de Frimpong qui avait pris de vitesse Hernandez. Mais les Bleus ont du répondant à l'image de la frappe de Griezmann qui oblige Verbruggen à une superbe parade (5'). Cette opportunité précède une énorme occasion pour les Français et pour ce même Griezmann qui est servi par Rabiot. Le capitaine français manque son geste alors que les cages étaient ouvertes (14'). Dans une première période globalement dominée par les Bleus, les hommes de Didier Deschamps vont énormément vendanger. En deuxième période, les Bleus accroissent cette domination mais le réalisme va encore fuir les hommes de Deschamps. Pourtant le plus gros frisson est pour les Bleus. Xavi Simons pense ouvrir le score mais une position de hors-jeu sauve l'équipe de France (69'). Après cette grosse alerte, les hommes de Didier Deschamps vont prendre moins de risque et se contenter également du point du match nul. Tout se jouera donc lors de la dernière journée de ce groupe D de l'Euro 2024 ce mardi.

21/06/24 - 23:00 - La situation du groupe D Après ce match nul entre la France et les Pays-Bas, la situation au classement de ce groupe D est particulièrement indécise. Les Oranje sont leaders de cette poule à égalité de points avec les Bleus qui ont marqué un but de moins depuis le début de cet Euro 2024. Les hommes de Deschamps devance l'Autriche qui est 3e avec trois points. La Pologne ferme la marche avec aucun point pris.

21/06/24 - 22:54 - C'est fini ! Partage de points à Leipzig C'est fini ! La France et les Pays-Bas se quittent sur le premier 0-0 de cet Euro 2024. Les Bleus pourront s'en vouloir car ils ont manqué un grand nombre d'occasions.

21/06/24 - 22:51 - Les Oranje gagnent du temps (90+3') On sent que ce match nul conviendrait parfaitement aux hommes de Ronald Koeman dans ce France - Pays-Bas.

21/06/24 - 22:49 - Le temps additionnel est connu (90') Cinq minutes ont été ajoutées à ce France - Pays-Bas. Les Bleus peuvent encore arracher la décision ce soir.

21/06/24 - 22:46 - Rabiot s'est relevé (88') Le milieu français reprend ses esprits et sa place dans ce France - Pays-Bas.

21/06/24 - 22:45 - Rabiot s'est fait mal (87') Le milieu de terrain français a du mal à se relever après une intervention musclée de Dumfries. Le staff médical français vient au chevet d'Adrien Rabiot.

21/06/24 - 22:44 - Fin de match assez calme (86') On se dirige tout droit vers le premier 0-0 de cet Euro 2024. Les Bleus ont le ballon mais ne prennent pas de risques démesurés pour essayer d'arracher la décision dans ce France - Pays-Bas.

21/06/24 - 22:40 - Centre compliqué (82') Aurélien Tchouameni tente de trouver Olivier Giroud mais l'attaquant français ne peut pas contrôler le centre très haut de son partenaire. Toujours 0-0 dans ce France - Pays-Bas alors qu'il reste dix minutes à jouer.

21/06/24 - 22:37 - Hernandez repousse en corner (78') Depay tente de trouver Van Dijk dans la surface mais Hernandez est vigilant et prolonge en corner.

21/06/24 - 22:37 - Entrée de Weghorst (79') Nouveau changement dans ce France - Pays-Bas avec l'entrée de Weghorst, buteur lors du premier match des siens dans cet Euro 2024, à la place de Depay.