EURO 2024. Blessure de Mbappé : pourquoi son masque va être refusé par l'UEFA

11:00 - Le masque de Mbappé interdit par l'UEFA

Kylian Mbappé est apparu hier en fin de journée à l'entrainement avec un masque bleu-blanc-rouge, décoré avec le coq de l'équipe de France, les deux étoiles et et initiales du joueur. Ce modèle ne sera en revanche surement pas celui que pourrait porter l'attaquant des Bleus s'il entre sur le terrain ce soir contre les Pays-Bas. Le règlement de l'UEKA est en effet clair sur le sujet : l'équipement médical porté par les joueurs doit être de couleur unie, et ne pas comporter de marques ou de décoration quelconque. Pas d'inquiétude en revanche à avoir, selon le journal L'Equipe Mbappé a plusieurs masques à disposition.