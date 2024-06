Nabil Bentaleb victime d'un malaise cardiaque, quel est son état de santé ?

Le joueur du LOSC a été victime d'un malaise alors qu'il revenait de ses vacances.

Frayeur du côté de Lille. Ce mercredi, le joueur algérien qui était de retour de vacances, a été victime d'un malaise cardiaque." Le joueur a été immédiatement pris en charge et dirigé pour hospitalisation au CHU de Lille. Le LOSC accompagne au plus près Nabil dans cette épreuve et lui apporte tout son soutien. Le Club en appelle par ailleurs au meilleur respect de la vie privée de son joueur", a annoncé rapidement le club dans un communiqué. À l'heure actuelle, aucune autre nouvelle n'a été donnée concernant l'état de santé du joueur.

Déjà des problèmes l'été dernier

Sa carrière aurait pu rapidement s'arrêter l'été dernier en raison d'un problème médical détecté lors de son transfert pour Lille avec une myocardite qui avait été décelée, avec "un risque de mort subite", expliquait alors le président Olivier Létang. "'J"étais asymptomatique donc je suis tombé des nues, c'était difficile à croire. Mais on se fie à l'avis médical et on fait avec" a expliqué à l'époque le joueur du Losc. Cette saison, l'international algérien a disputé 34 matchs toutes compétitions confondues avec le LOSC, délivrant 3 passes décisives.