Joueur du PSG, Xavi Simons n'est pourtant pas la priorité du club

International néerlandais, Xavi Simons est sous contrat depuis 2019 avec le PSG. Pourtant il n'a que très peu porté les couleurs parisiennes. Explications.

À seulement 21 ans, Xavi Simons est un nom bien connu des amateurs de football. Avant même ses débuts professionnels, son évolution au sein de la Masia, le centre de formation du FC Barcelone, a été suivie par tous les plus grands clubs européens. Il faut dire que son nom de passe pas inaperçu. Fils de l'ancien joueur Néerlandais Regillio Simons, Xavi doit son prénom au milieu de terrain mythique du FC Barcelone Xavi Hernández, idole de son père.

Avec un tel prénom et un parcours étincelant dans les équipes jeunes, Xavi Simons a été approché avant même la signature de son premier contrat professionnel par le Paris Saint-Germain, qui l'a recruté en 2019 à l'âge de 16 ans. Il fait ses débuts professionnels lors de la saison 2020-2021 sous les couleurs parisiennes.

Pourtant, Xavi Simons n'a que très peu porté le maillot du PSG dans sa carrière. Seulement onze petits matchs toutes compétitions confondues. Il part en effet libre de tout contrat à la fin de la saison 2021-2022 vers le PSV Eindhoven, où il réalise une première saison époustouflante, avec 19 buts et 8 passes décisives en 34 matchs de championnat, terminant par la même occasion meilleur buteur. Devant cette évolution, le PSG active la clause de rachat contenue dans le contrat du joueur et le rapatrie à Paris. Mais Xavi Simons ne fait pas partie des plans de Luis Enrique, qui a débarqué à l'été 2023 dans la capitale française. Son club décide donc de le prêter en Bundesliga, au RB Leipzig, sans option d'achat. Il réalise une nouvelle saison pleine, avec huit buts et douze passes décisives.

De retour au PSG cet été, Xavi Simons pourrait bien faire enfin sa place au Paris Saint-Germain, dans un milieu de terrain où la concurrence reste ouverte. Mais il faut pour cela que Luis Enrique veuille l'intégrer dans son effectif, et que le joueur de 21 ans décide de rester dans la capitale. Du côté de la Catalogne, le journal local Mundo Deportivo évoque en effet une envie du joueur de revenir porter le maillot Blaugrana.

Présent avec la sélection néerlandaise à l'Euro en Allemagne, Xavi Simons alterne sous Ronald Koeman les titularisations et les matchs sur le banc. Il pourrait d'ailleurs ne pas être titulaire ce vendredi contre la France.