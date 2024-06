EURO 2024. Allemagne - Danemark, la revanche de 1992 ?

Après une qualification obtenue à l'arrachée au Fair Play, les Danois se sont offerts l'opportunité de se mesurer aux Allemands en huitièmes de finale de l'Euro 2024. Et si les hommes de Nagelsmann affichent de jolies stats (meilleure attaque, possession de balle et taux de passes réussies dans la compétition), l'Allemagne devra faire sans des éléments importants, notamment en défense. Jonathan Tah étant suspendu et Antonio Rudiger blessé, Nagelsmann n'a pas d'autres choix que de faire tourner derrière.

En face, le niveau du Danemark est difficile à évaluer depuis le début de la compétition. Demi-finaliste de l'Euro 2021, cette équipe reste pourtant sous-évaluée avec cette constante, l'étiquette de l'outsider. Ils ont pourtant montré dans le passé leur capacité à faire déjouer les pronostics, les Allemands se souviennent encore de cette finale de l'Euro 1992. Les Danois, qui étaient alors petits poucets de la compétition, affrontaient l'Allemagne, championne du monde deux ans plus tôt. Sur le score de 2-0, le Danemark brisait le rêve allemand, la " Danish Dynamite " était née. Aujourd'hui pour ce huitième de finale, la presse allemande n'hésite pas à parler de revanche, preuve que cette finale perdue est encore dans les mémoires.

A quelle heure débute le match Allemagne -Danemark ?

Le match entre l’Allemagne et le Danemark débutera à 21h au Signal Iduna Park de Dortmund.

Sur quelle chaîne TV est diffusée Allemagne - Danemark ?

C’est TF1 et Bein Sports qui diffuseront cette rencontre entre l’Allemagne et le Danemark. C’est l’arbitre anglais Monsieur Oliver qui sera au sifflet de ce 2e huitième de finale de l’Euro 2024.

Quelles compositions probables pour Allemagne - Danemark ?

Le XI probable de l’Allemagne : Neuer ; Kimmich, Rudiger, Schlotterbeck, Mittelstadt ; Andrich, Kroos ; Musiala, Gundogan, Wirtz ; Havertz.

Le XI probable du Danemark : Schmeichel ; Andersen, Christensen, Vestergaard ; Bah, Delaney, Hojberg, Maehle, Eriksen ; Hojlund, Wind.