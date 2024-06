Suisse - Italie : un gros choc pour lancer les huitièmes de finale de l'Euro 2024

La Suisse et l'Italie s'affrontent pour le premier huitième de finale de l'Euro 2024. La rencontre se déroulera ce samedi 29 juin à 18h.

La Suisse se retrouve encore à ce stade de la compétition trois ans après avoir battu la France en huitièmes de finale de l'Euro 2020. Les Helvètes espèrent le même scénario ce samedi face aux Italiens après avoir fini à la deuxième place du groupe A derrière l'Allemagne. Les hommes de Murat Yakin étaient pourtant tout proches de terminer à la première place mais ont laissé échapper deux points précieux face aux Allemands lors du dernier match de la poule (1-1). "Nous ne pouvons pas dire que nous sommes favoris, parce que nous faisons face à l'Italie, mais le match nul contre l'Allemagne nous a donné une grande confiance et nous ne pouvons pas nous cacher", a avoué le sélectionneur suisse.

En face, l'Italie a été plus heureuse que son adversaire du jour dans les dernières minutes de l'ultime match de poules. Avec une égalisation au bout du bout du temps additionnel face à la Croatie, la Squadra Azzurra est encore en lice pour défendre son titre de championne d'Europe. Les Italiens ont terminé deuxièmes du groupe B. "Il faut faire plus, beaucoup plus", a martelé Luciano Spalletti pas satisfait de ce qu'il a vu depuis le début de l'Euro 2024.

A quelle heure débute le match Suisse - Italie ?

Le match entre la Suisse et l'Italie débutera à 18h ce samedi. Il se déroulera à l'Olympiastadion de Berlin.

Sur quelle chaîne TV est diffusée Suisse - Italie ?

C'est Bein Sports qui diffusera cette rencontre entre la Suisse et l'Italie. Le Polonais Szymon Marciniak sera au sifflet de ce premier huitième de finale de l'Euro 2024.

Quelle diffusion streaming pour le match Suisse - Italie ?

La seule diffusion streaming disponible pour suivre ce Suisse - Italie sera sur MyCanal. Il faut disposer d'un abonnement pour pouvoir regarder le match.

Quelles compostions probables pour Suisse - Italie ?

Murat Yakin ne pourra pas compter sur Widmer pour ce huitième de finale de l'Euro 2024. Le latéral droit est suspendu après son carton jaune reçu contre l'Allemagne. Le XI probable des Suisses : Sommer - Schär, Akanji, Rodriguez - Elvedi, Freuler, Xhaka, Ndoye - Rieder, Embolo, Aebischer.

En face Luciano Spalletti déplore aussi un suspendu et il est de taille. L'une des révélations de ce début d'Euro 2024 Riccardo Calafiori manquera à l'appel. Le XI probable des Italiens : Donnarumma - Darmian, Bastoni, Mancini - Di Lorenzo, Jorginho, Barella, Dimarco - Pellegrini - Retegui, Scamacca

Quels sont les pronostics pour la rencontre Suisse - Italie ?

Betclic : 3,40; 2,95; 2,45

