Portugal - Slovénie : une crainte entoure Cristiano Ronaldo

À Francfort, dans le cadre des 8es de finale de l'Euro 2024, le Portugal de Ronaldo affronte, ce lundi 1er juillet, la surprenante Slovénie.

Après une mise en bouche réussie en phase de poules, malgré l'accroc connu avec une équipe bis face à la Géorgie, le Portugal a confirmé qu'il était l'un des principaux favoris, avec l'Espagne et l'Allemagne, de cet Euro 2024. La bande à Pepe a en plus le bénéfice, grâce à son statut de leader du groupe F, d'avoir un huitième de finale abordable face à la Slovénie. Les équipiers d'Oblak sont invaincus dans cette compétition, en ayant connu que des résultats nuls face au Danemark, à la Serbie et à l'Angleterre.

Pour le vainqueur de l'Euro 2016, il s'agit donc de passer tout en conservant ses forces vives. Dans ce cadre, quatre éléments ont intérêt à maîtriser leur nerf lors de ce Portugal - Slovénie : Francisco Conceição, Pedro Neto, João Palhinha, Rúben Neves et Cristiano Ronaldo sont sous la menace d'une suspension en cas d'un nouvel avertissement en match.

Pas encore buteur dans cet Euro 2024, Cristiano Ronaldo est attendu ainsi au tournant lors de ces parties éliminatoires. "Il sera très bien pour cette phase finale du Championnat d'Europe, a annoncé Pepe. Je suis sûr qu'il nous apportera beaucoup de joie."

Dans le cadre des 8es de finale de l'Euro 2024, à Francfort, le Portugal affronte la Slovénie. Le coup d’envoi de cette partie sera donné à 21h00.

Vous aurez deux choix pour suivre ce Portugal - Slovénie. Cette affiche sera diffusée par beIN Sports 1 et M6.

Pour suivre Portugal - Slovénie en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez deux choix. Celui de souscrire à un abonnement 100% digital à BeIN SPORTS CONNECT ce qui vous permettra de rejoindre beIN Sports 1. Vous pouvez vous inscrire gratuitement à 6play.fr pour accéder à M6.

La composition probable de la Selecção das Quinas pour ce Portugal - Slovénie : Costa ; Cancelo, Dias, Pepe, Mendes ; Palhinha, Vitinha ; Bernardo, Fernandes, Leao ; Ronaldo

La composition probable des Zmajceki pour ce Portugal - Slovénie : Oblak ; Karničnik, Drkušić, Bijol, Balkovec ; Stojanović, Čerin, Elšnik, Miakar ; Šporar, Šeško.