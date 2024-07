Le champion du monde a vécu une terrible descente aux enfers après la Coupe du monde 2018

Que devient Samuel Umtiti depuis son fameux "casse la démarche" face à la Belgique ?

Samuel Umtiti, c'est le fameux coup de tête face à la Belgique en demi-finale de la Coupe du monde 2018. Mais depuis, le défenseur a traversé un véritable calvaire, enchaînant les blessures et les pépins. Kylian Mbappé a d'ailleurs rendu un bel hommage au joueur en conférence de presse d'avant match face aux Belges. "Tout le monde savait qu'il était blessé. Je n'oublie pas ce qu'il a fait pour la sélection. Merci à lui. Après, ses saisons ont été difficiles, il n'a pas pu jouer comme il aurait aimé. Je sais le sacrifice qu'il a fait, c'est un ami"

Car oui, l'ancien défenseur de l'OL a sacrifié son corps pour la sélection et a eu du mal à revenir au plus haut niveau et notamment au Barça, club qu'il a traversé sans laisser de trace. "Je suis allé voir trois ou quatre médecins qui m'ont dit que je ne devais pas me faire opérer parce qu'il y avait un risque très important. Il y avait une décision à prendre et c'est ce que j'ai fait. Ma carrière était en jeu. J'ai fait un traitement et rien de plus. Ç'a été dur parce que des choses se sont produites ensuite. [...] Il y a des choses qui ont été bien faites et d'autres moins. C'est pour ça que j'ai perdu deux ou trois ans. C'est du passé, c'est un sujet très difficile pour moi parce que j'ai beaucoup souffert' avait-il expliqué à Mundo Deportivo. "Oui, au début. Pendant un an ou deux. Ç'a été très dur de vivre ça. Il y a eu tant de mensonges aussi. Personne ne savait ce qu'il se passait. Et comme je ne parle pas, les gens parlaient donc ç'a été très dur pour moi et ma famille. Les mensonges m'ont fait du mal. On disait que je ne voulais pas écouter le club. Non, la décision a été prise ensemble."

La renaissance à Lecce

En 2022, le Français est prêté dans le club italien et va revivre. S'il a démarré l'exercice 2022-2023 sur le banc (deux matchs jouées en dix journées après son arrivée), le défenseur s'est finalement imposé en défense (25 rencontres) participant grandement à la mission maintien de son équipe." Merci à Lecce de m'avoir tendu la main lorsque d'autres équipes ont douté de moi, expliquait-il sur Instagram. Merci pour votre confiance. J'ai trouvé une équipe avec des valeurs et avec une mentalité exceptionnelle. Nous avions un objectif en début de saison et nous l'avons atteint grâce au travail. Pour moi, rester en Serie A, c'est comme gagner un titre."

Un retour en Ligue 1 à Lille

Libéré par son équipe du Barça, le défenseur s'est lancé dans un nouveau défi avec Lille. Malheureusement, la saison ne se passe comme prévu. Les "vrais" débuts d'Umtiti avec le Losc se font à Rennes le 16 septembre (2-2, 5e journée de Ligue 1). Ce jour-là, il fête sa première titularisation. Deux autres suivront face à Ljubljana (victoire 2-0, Ligue Europa Conférence) puis contre Reims le 26 septembre. Le reste de la saison est faite de montagnes russes avec quelques matchs joués et des blessures comme celle qui le contraint à se faire opérer du genou en février 2024.