Deschamps pourrait être viré en cas d'élimination face à la Belgique

Si l'équipe de France est éliminée dès les 8e de finale de l'Euro 2024, l'avenir de Deschamps pourrait être remis en cause.

Officiellement, Didier Deschamps est sous contrat jusqu'à la Coupe du monde 2026, soit deux ans encore après l'Euro 2024. Mais en cas de nouvel échec à l'Euro, l'avenir du sélectionneur pourrait être remis en cause rapidement par le président de la FFF qui vise également sa réélection. Surtout que la prolongation de son contrat après la Coupe du monde par Noël Le Graët avait fait polémique et qu'un certain Zinedine Zidane est toujours intéressé par ce poste.

Selon L'Equipe, "s'il atteint le dernier carré, Deschamps aura la paix jusqu'en 2026. En quarts de finale, le débat sera ouvert, mais il sera moins tendu. En cas d'élimination ce soir, en revanche, sa présence à la Coupe du monde 2026 sera remise en cause. Rien de nouveau : c'est le métier qui veut ça" explique le journal.

Interrogé par Le Figaro il y a quelques semaines, Philippe Diallo, président de la FFF a tout de même indiqué que le contrat de Didier Deschamps ne serait pas remis en cause même si l'objectif de la demi-finale n'est pas atteint. "Non, il n'y a pas de question. Je ne vais pas préjuger de telle ou telle situation. Aujourd'hui, l'idée est d'être mobilisé pour mettre l'équipe, Didier et les joueurs dans les meilleures conditions pour qu'ils expriment pleinement leur talent. On fait partie des équipes favorites. Il ne faut mettre aucun grain de sable qui puisse enrayer cette machine-là, qui est une machine à gagner."