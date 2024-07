Roumanie - Pays-Bas : l'ogre face au Petit Poucet, les infos du huitième de finale de l'Euro 2024

Les Pays-Bas affrontent la Roumanie ce mardi pour une place en quarts de finale de l'Euro 2024. Découvrez toutes les informations sur ce rendez-vous déséquilibré sur le papier.

La Roumanie est l'un des invités surprises de ces huitièmes de finale de l'Euro 2024. Les Roumains ont fini leaders du groupe E qui restera dans les annales des championnats d'Europe des Nations. Les quatre équipes étaient à quatre points et cela a profité aux hommes de Edward Iordanescu qui héritent donc des Pays-Bas pour essayer de rejoindre le top 8 européen pour la troisième fois de leur histoire. "C'est bien de se retourner vers le passé et ces moments formidables. Mais c'est une autre génération, on parle d'un groupe fantastique, avec de la personnalité. C'est une nouvelle ère pour le football roumain", a expliqué le sélectionneur de la Tricolori.

De son côté, les Pays-Bas est un habitué de ces phases finales des Euro. Et pourtant cette année rien n'a été acquis après une troisième place décevante en phases de poules. Avec une défaite face à l'Autriche lors de la dernière journée (2-3), les hommes de Ronald Koeman n'étaient pas loin de la correctionnelle. Les Oranje peuvent s'appuyer sur les confrontations directes entre les deux nations puisqu'ils ont gagné 10 des 14 confrontations disputées. "Peu de choses vont changer. Il n'y a aucune raison. Bien sûr, ce n'était pas bon, mais il n'y a aucune raison de paniquer", a déclaré le sélectionneur des Pays-Bas sur les premières prestations de son équipe dans cette compétition.

A quelle heure débute le match Roumanie - Pays-Bas ?

La rencontre Roumanie - Pays-Bas débutera à 18h ce mardi. La rencontre se déroulera à l'Allianz Arena de Munich.

Sur quelle chaîne TV est diffusée Roumanie - Pays-Bas ?

Bein Sports 1 diffusera ce match entre la Roumanie et les Pays-Bas. Felix Zwayer, arbitre allemand, officiera durant cette rencontre qui compte pour les huitièmes de finale de l'Euro 2024.

Quelle diffusion streaming pour le match Roumanie - Pays-Bas ?

La seule diffusion streaming disponible pour suivre ce Roumanie - Pays-Bas sera sur MyCanal. Il faut disposer d'un abonnement pour suivre cette rencontre.

Quelles compostions probables pour Roumanie - Pays-Bas ?

Le sélectionneur roumain sera privé de Bancu pour cette rencontre face aux Pays-Bas. Le XI probable des Tricolori : Niță - Rațiu, Drăgușin, Burcă, Sorescu - M.Marin, R.Marin, Stanciu - Man, Mihăilă, Drăguș.

En face, Ronald Koeman a, à disposition, l'intégralité de son effectif et a, d'ores et déjà, annoncé qu'il ne ferait pas beaucoup de changement. Le XI de départ des Oranje : Verbruggen - Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké - Schouten, Simons, Reijnders - Frimpong, Depay, Gakpo.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Roumanie - Pays-Bas ?

